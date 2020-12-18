Akcebet Ödeme Yöntemleri

Akcebet analizine başlarken ödeme yöntemleri açısından çok önemli bir emsal oluşturduğunu vurgulamak istiyoruz. Curacao lisansına sahip olduğundan güvenilirliğini ön planda tutan platform halen daha Continental Solutions Limited BV tarafından yönetiliyor. Yani bir bahis devinin himayesinde olmayı sürdürüyor. Akcebet giriş adresi bu kapsamda hızlıca güncellenerek bize sunulabiliyor.

Bu kadar hızlı bir güncellemenin yapılıyor olması bilhassa finansal işlemler için önem taşıyor. Özellikle son zamanlarda bunu daha iyi kavrayabiliyoruz. Kaliteli bir ödeme yöntemi yelpazesine sahip olması yüksek kazançlar sağlanmasına olanak tanıyor. Çünkü kazancınızı hızlıca çekmek için Akcebet son giriş adresine ulaşmanız yeterli oluyor.

Akcebet Para Yatırma Yöntemleri

Genellikle Türkiye gibi ülkelerde depozit süreleri oldukça hızlıdır. Çekim aşamasında ise daha stabil sürelerle karşılaşılır. Ancak burada farklı bir durum söz konusu oluyor. Akcebet para yatırma aşamasında sağladığı hızlı altyapıyı çekim için de sunabiliyor.

Hızlı Havale

Hızlı havale için alt limit 100 TL olarak görünüyor.

Jet Kripto Para

Yeni kripto para transfer yöntemini 400 TL alt limitle kullanabiliyorsunuz.

Papara

Papara yöntemini 100 TL üstü yatırımlar için tercih edebilirsiniz. Yine Jet Papara için de 100 TL alt limit geçerli.

Anında QR Kod

Anında QR Kod ile 50 TL üstü yatırım yapmak mümkün.

Jeton

Jeton cüzdan hesabınız varsa 10 TL bile yatırabilirsiniz. Jeton kart için de alt limit yine 10 TL.

Kredi Kartı

Akcebet son giriş adresinden Visa ve Mastercard yatırımlarınızı da 55 TL üzeri olmak kaydıyla yapabilirsiniz.

Cepbank

Cepbank yatırımları için istenilen en düşük limit 50 TL.

Ecopayz

Ecopayz yatırımlarında minimum tutar 10 TL olmalı.

Astropay

Astropay için 38 TL üstü yatırımlarınız kabul ediliyor.

Akcebet Para Çekme Yöntemleri

Akcebet giriş adresinden kazancınızı kendi hesabınıza çekmek istediğinizde de makul alt limitlerle karşılaşıyorsunuz.

Banka Havalesi

Banka havalesi ve EFT ile Akcebet son giriş adresinden kolayca çekim talebi verebilirsiniz. Bunun için 50 TL üzeri bir alt limit uygulanıyor. Ayrıca üst limit bulunmuyor.

Papara

Papara yöntemini ise yine 50 TL üzeri çekimlerinizde üst limitsiz bir şekilde kullanabilirsiniz.