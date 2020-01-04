Irak'ta saldırılar durulmuyor

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Irak'ta saldırılar durulmuyor
Irak'ta saldırılar durulmuyor admin Tarih: 2020-01-04 Saat: 22:34:14
Güncelleme : 2020-01-04 22:34:14Bu içerik 16 kez okundu.
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Irak'ta saldırılar durulmuyor

Irak'ın Ninova bölgesinde yaşanan son saldırıda Musul kentinde bulunan Kindi askeri üssünde havan toplarıyla saldırılar gerçekleşti. Saldırıların olduğu yerde aslında ABD askerleri bulunuyordu. Bugün içersinde gerçekleşen ilk saldırı değildi.

Bu saldırı sonrasıdna toplamda 5.saldırı gerçekleşmiş oldu. Ancak henüz saldırılara dair net bir bilgi gelmedi. Kaç kişi yaralandı, kaç kişi öldü veya ne gibi zararlar görüldü net bilgiler henüz paylaşılmadı.

Ancak gün içersinde gelen saldırıları şu şekilde sıralayabiliriz : ABD Büyükelçilik binasının bulunduğu Yeşil Bölge'ye, Salahaddin vilayetindeki Balad askeri üssüne, Bağdat'taki eski Cumhurbaşkanlığı binasına ve Cediriye mahallesine saldırılar gerçekleşmiştir.

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