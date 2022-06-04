Kader Kılıç Büyük Bir Destekle İyi Parti'ye Geçti

Ordulu başarılı iş kadını, İyilik Ordusu Derneği'nin genel başkanı Kader Kılıç bugün öğle saatlerinde sosyal medya hesabından açıklama yaparak; binin üzerinde üyesiyle birlikte Ak Parti'den istifa edip İyi Parti'ye geçtiğini duyurdu.

Son günlerde dijital mecralarda popüleritesi ile ve İyilik Ordusu Derneği'nin çalışmalarıyla ismi gündemde olan Kader Kılıç, bugün yaptığı paylaşımın ardından yakın çevresinden güzel destek mesajları ve paylaşımları aldı. Kader Kılıç'ın İyi Parti'ye geçtiğini duyurduğu sosyal medya paylaşımı şu şekilde;

"Gençlerimiz geleceğinden umudunu kesmiş, yurttaşlarımız evlerine ekmek götüremiyor, annelerimizin tencereleri boş, memurlarımız ay sonunu çıkaramıyor, esnafımız borç batağında yüzüyor, işçilerimiz kıt kanaat geçiniyor. Aldığı maaş yatar yatmaz eriyen asgari ücretli çalışanlarımız, ahırı boş ve tarlasını ekemeyen çiftçilerimiz var.

Bu kötü gidişata son vermeye, bu uğurda gece-gündüz demeden çalışmaya, toplumun her kesimine adalet ve eşitlik getirmeye, müreffeh bir toplum oluşturmaya, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi "Fikri hür, vicdanı hür" bir nesil inşa etmeye söz veriyor;

Taşın altına elimi değil gövdemi koyarak 13 yıldır aktif üyesi olduğum Ak Parti'den istifa edip, 1.000'in üzerinde üyemle birlikte İyi Parti'ye geçtiğimi sizlerle paylaşıyorum.

Başta genelbaşkanımız sayın Meral Akşener önderliğindeki harekete destek vermek ve sıkıntılı dönemde siyaset yapma gereği hissettim. Çıkmış olduğum bu yolda başta ailemin, arkadaşlarımın, çalışanlarımın ve siz kıymetli hemşehrilerimizin desteğine olan inancım tamdır.

Saygılarımla..."

Kader Kılıç'ın önümüzdeki günlerde, önümüzdeki 2023 seçimlerinde İyi Parti'den Milletvekili Aday Adaylığı'nı duyurması bekleniyor.