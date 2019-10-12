Smok Elektronik Sigara

Premium likitler ve özel elektronik sigara çeşitleri çok özel fiyatlar ve indirim oranları ile beraber internet üzerinden satışa çıkarılmaktadır. Hafta içi saat 16:00'ya verilen siparişlerde aynı gün kargo avantajları sunulmaktadır. Cumartesi günleri de alıcılar saat 12'ye kadar siparişlerini tamamladığı takdirde söz konusu ürünler pazartesi günü mevcut adreslerine teslim ediliyor.

Sunulan kategoriler ''çok satanlar'', ''yeni gelenler'' ve ''indirimli ürünler'' başlıklarında farklı alternatiflere ayrılıyor. Bu başlıklardan birine tıklayan potansiyel alıcılar ürünleri görselleri ile birlikte inceleyebilir, önce favorilere sonra sepete eklediği ürünlerin siparişlerini dakikalar içerisinde tamamlayabilir. Türkiye'nin her il ve ilçesine kargo gönderimi mevcuttur. Ambalaj içeriğinde sürpriz hediyeler de alıcıları bekliyor. Aromalı tütünler ve likitler üründen ürüne farklılık göstermek suretiyle hediye olarak gönderiliyor. Taksitli ödeme imkanlarının yanı sıra tüm smok ürünleri kapıda ödeme olanaklarından yararlanılarak sipariş edilebilir.

Pod Mod Türü Elektronik Sigaralar

Hem Türkiye'de hem de dünya çapında en çok tercih edilen elektronik sigaraların başında pod mod türü sigaralar geliyor. 26W ve 30W çeşitleri çok az bir fiyat farkı ile temin edilebilir. Ana ve karakteristik renkleri içerisinde siyah, kahverengi, beyaz ve mavi gibi herkesin beğeneceği renkler yer alıyor. Daha farklı renkler için turkuaz, pudra, sarı ve yeşil gibi alternatif renkler düşünülebilir. Aynı zamanda çeşitli desenlere ve motiflere ev sahipliği yapan çok renkli versiyonlar da kataloglarda yerini almaktadır.

Online destek hattıyla satışa çıkarılan bu ürünler hakkında merak edilen her konu ilgili alanlara yazılabilir. Cevap aynı gün içerisinde yetkili satış uzmanları tarafından veriliyor. Pod Mod sigaraların paket içeriğinde POD cihazları ve mesh ile regular olarak ikiye ayrılan pod'lar yer almaktadır. Ek olarak 1 adet karbon, bir adet micro Usb şarj kablosu ve bir adet kullanıcı kılavuzu da bulunuyor. Kullanıcı kılavuzuna bakılarak cihazların doğru kullanımı hakkında detaylı bilgi almak mümkündür.

Akıllı ve led ışıklı gösterge paneline bakılarak ayarlamalar manuel olarak pratik bir şekilde yapılmaktadır. Kısa devre ve aşırı şarj koruması ile beraber bu cihazlar pratik olduğu kadar güvenli kullanımlar için de ideal standartlara sahiptir. Likit kapasitesi 17 ml olan pod mod elektronik sigaralar aşırı ısınmaya karşı da korunaklı bir yapıya sahiptir. Zarif ve son derece estetik olan parlak kaplaması ile beraber hem evde hem de sosyal yaşamda rahatlıkla kullanılabilir. Alıcıların son beş yıl içerisinde büyük bir rağbet oranıyla tercih ettiği bu pod mod cihazları değiştirilebilir kartuşlara da sahip. Kullanmadan önce mutlaka pod kontrol edilmeli ve likit dolumu yapılmalıdır.

Elektronik Sigaralarda Diğer Seçenekler

Yeni ürünler kategorisinde nargile içimli elektronik sigaralar da popüler bir alım oranına sahip. Özel ve şık tasarımlarıyla estetik bir görünüme sahip olan nargile içim elektronik sigaraların toplam garanti süreleri 2 yıl ile 3 yıl arasında değişkenlik gösteriyor. Kamuflaj ve ahşap desenli olan modelleri ise hem Türkiye'de hem de diğer ülkelerde en çok satan e- sigaraların başında gelmektedir. Diğer renk seçenekleri içerisinde bronz, gold, gun metal, pembe ve silver yer alıyor. Stokta olma durumuna bakılarak anında sipariş edilebilen bu ürünlerin de tahmini teslimat süresi 3 iş günü olarak belirlenmiştir.

Yedek contaları ile birlikte satışa çıkarılan nargile içim elektronik sigaralarda led ışıklı gösterge panelleri pratik kullanımlar için ideal kabul edilmektedir. Paslanmaz çelikten imal edilen gövdesi çevre şartlarına karşı ekstra dayanıklıdır. Pop ve meyveli türündeki tütünler hediye seçenekleri içerisinde değerlendirilebilir. Satın almadan önce online platformlarda ürün videosu izlemek de sunulan seçenekler arasında yer alıyor.