TÜP BEBEKTE BESLENME

Tüp bebek tedavisine başvurmak için yola çıkmış her çiftimizde Dr Sevtap Hamdemir öncülüğünde diyetisyen desteği ile birlikte bir plan hazırlanmaktadır. Tüp bebek tedavisine adım atmış her çiftimiz, hem anne adayımız hem de baba adayımız öncesinde ve sonrasında bünyenin ve bağışıklık sisteminin yüksek düzeyde tutulması gerekmektedir. Özellikle transfer işlemleri öncesinde kaliteli yumurta ve sperm için bireysel anlamda uyarı veriyoruz

Öncelikle fast food yiyeceklerden uzak durun !

Fast food türü yiyeceklerde basit şeker olduğundan dolayı size sadece kilo olarak dönecektir. Bu yüzden tüp bebek tedavilerinde fast food yiyeceklerden mutlaka uzak durmalısınız. Kilo uzaklaşmamız gereken ilk maddedir.

Kafeini minimuma indirmelisiniz !

Tüp bebek tedavilerinde başarı elde etmek için çay ve kahve tüketimini en aza indiriyoruz. Günlük üç bardaktan fazla çay bir fincan türk kahvesinden başka kahve önerilmemektedir. Çaylar olabildiğince açık ve limonlu şekilde tüketilebilir. Kahveler kafeinsiz tercih edilebilir.

Karbonhidratlar ; tüp bebek tedavisi gören çiftlerimizde karbonhidrat olabildiğince azaltılmaya çalışıp protein açısından zengin beslenme listeleri hazırlanmalıdır.

Yağ ; kızartmaları bir kenara bırakıyoruz ve haşlama ızgara gurubuyla yolumuza devam ediyoruz.

Vitamin ve mineraller ;

D vitamini : gün içerisinde 20 dakika güneşin zararlı ışınlarından kaçınmaksızın güneş görüyorum.

C vitamini : vücudumu dinç tutuyorum. Hem sperm hem gebelik için vücudun dinç olması önemlidir. Ymurta, kuru baklagiller, brokoli, havuç, bezelye, balık ve kırmızı et tüketimi yapılmalıdır. Sebze ve meyveleri düzenli olarak haftaya yayarak kullanıma lütfen özen gösterelim.

Kilo ; Kilo vermek adına şeker, basit şeker, un, tatlandırıcılardan uzak durarak beslenmesi dondurulmuş gıdalardan uzak durulmalıdır.

Vitamin E : brokoli, baklagiller, buğdaygiller, yeşil yapraklı sebzeler…

Vitamin A : lahana, brokoli, portakal suyu, …

Vitamin D : süt ve süt ürünleri, güneş ışınları, somon, balık …

Kalsiyum : brokoli, soya, süt ve süt ürünleri

Çinko: buğday tohumu, idtiridye, soya

Folik asit : öğütülmemiş tahıllar, turunçgiller …

Nelerden Kaçınmalıyım ?

Ankara tüp bebek merkezlerinde tüp bebek tedavisine başlamak için yola çıkan hastalarımız ,

Alkol

Sigara

Yapay şeker, yapay tatlandırıcılar

Kafein

Aşırı yağlı yiyecekler

Az ya da hiç pişmemiş gıdalar

Zencefil den kaçınmalıdır.

Özellikle alkole ayrı değinmek gerekir.

Anne adaylarımızda ; gebelik değerlerinde düşme, over yumurtalık oranlarında azalma, düensiz adet görmeler, libidoda azalma, anne karnında bebek kayıplarında artış

Baba adaylarımızda ; testesteron seviyelerinde azalma, libidoda azalma, spermde yapı ve hareketliliğin sayısının azalması