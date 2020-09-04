Günümüzde birçok firmanın aktif olarak çalıştığı sistemler arasında ofis giderlerini azaltmak amacı ile yazıcı kiralama gelmektedir. Peki birçoğumuzun da aklımıza takılan o kritik soru, neden satın almak yerine kiralama yöntemine başvurmalıyım. Hadi gelin birlikte bu soruların önemli olanlarına cevap verelim. Bildiğiniz üzere çok fonksiyonlu yazıcılar ofislerimizin en önemli ihtiyaçlarından biridir. Fotokopi-yazıcı-tarayıcı-fax gibi özellikleri tek bir bünyede birleştiren bu akıllı cihazların yatırım maliyeti de oldukça fazladır. Hal böyle olunca satın alma maliyetini daha mantıklı işlerde kullanmak üzere bu noktalarda kiralama yöntemine başvurulur.

Sahip olduğunuz yazıcılar ve fotokopi makinelerinin bakım ve teknik servis maliyetleri oldukça can sıkıcı boyutlara ulaşabilmektedir. Bu tarz doküman işlerinizi halletmek için ofislerinizde yazıcı kiralama sistemini tercih etmenizi etkileyecek bir başka önemli esas ise bakım ve teknik servis maliyetlerinizi tamamen kiralama yaptığınız firmaya yükleyebilirsiniz. Sarf malzeme ve yedek parça alımları yapmak zorunda olduğunuzda birçok firmadan teklif alarak değerlendirmeler yaparsınız. Hele ki işletmeniz kurumsal bir yapıya sahipse teklif al, değerlendir, onay gibi oldukça sıkıcı işlemlere maruz kalırsınız. Yazıcı ve fotokopi makinesi kiralamaları ile tüm bu durumlardan muaf olabilirsiniz. Tüm yedek parça, toner ve sarf malzeme değişiklerini kiralayan firma üstlenerek zamanında ve yerinde gerçekleştirmektedir.Şirketlerin fotokopi kiralama konusunda dikkat ettiği birçok kriter mevcut. Ancak ikinci plana atılan bir konu var ki aslında işin temel mantığına en çok uyan niteliklerden bir tanesi. Cihaz kiralama modellerini tercih etmenin ana sebebi ekonomik tasarruf olduğu için cihazın enerji tasarruflu olması da bir hayli önemlidir.

Yazıcı kiralama konusunda tercihte bulunurken kapasite, kağıt desteği, online çalışabilme vb birçok veriyi masaya yatırmanız söz konusudur ve en doğru kararı almanız için bu değerlendirme gereklidir. Ancak enerji kullanımını minimize ederek hem çevreye katkıda bulunabilir hem de şirket faturalarınızı bir tık aşağıya çekerek ekonomik tasarruf sağlayabilirsiniz. Kiralık yazıcı seçimi yaparken göz ardı edilen kriterlerden bir tanesi de çalıştığınız ortama uyumluluktur. Bu konu değerlendirmeye alındığında ofis çalışanlarının cihaz kullanımı da düşünülerek hareket edilmiş olur. Görsel uyum, cihazın kullanılacağı ortamda nereye konulduğu ve ofisin genel yapısına uygun olup olmadığı gibi kriterlere göre değişkenlik gösterebilir. Örneğin çok büyük bir cihaz kullanırsanız, estetik açıdan sıkıntı yaşatacağı gibi çalışma alanınızın daralmasına da sebebiyet verebilir. Yazcı kiralama konusunda ortam uyumuna dikkat ederken cihazın ne kadar ses çıkardığını da hesap etmeniz gerekir. Çalışma ortamınız sessizse, gün boyu stres oluşturabilecek bir cihaz tercih etme tehlikeniz var demektir. Bu yüzden cihazı kiralayacağınız firmadan öncelikle cihazı çalışırken görmek istediğinizi talep edebilirsiniz.

Kaynak; https://www.bogazicifotokopi.com.tr/kategori/yazicilar/