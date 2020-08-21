Antika Eksperi Hizmetinizde

Antika Eksperi, İstanbul’da antika dükkanı ve antikacı olarak online iletişim web sitemizle hizmetinizdeyiz. Antika eşyalarınızı değerlendirmek, antika eşyalarınızın değerini öğrenmek için bizlere ulaşabilirsiniz. 30.000 tür antika eşya alanlar olarak sizlere hizmet vermekteyiz. Ayrıca diğer antika eşya ve yapıtlarda incelenerek antika alanlar olarak sizlere antika alım satım hizmeti sunuyoruz.

Uzman Kadro

Antika eşyalarınızın güncel piyasa değerlerini öğrenmek mi istiyorsunuz? Piyasaya hakim uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz.

Adrese Hizmet

Antika eşyalarınızı satmak istiyorsanız, sizlere daha iyi hizmet vermek için uzman ekibimizle adresinizde değerlendirme yapıyoruz. Ücretsiz.

Nakit Ödeme

Antikalarınız değerlendirme sonucunda satmak isterseniz aynı gün nakit olarak satın alıyoruz.

En İyi Fiyat

Antikanızı en iyi fiyata satmak istiyorsanız Antika Eksperlerimizden mutlaka fiyat teklifi almanızı tavsiye ederiz.

Neden Biz?

En İyi Fiyat Garantisi

Profesyonel Kadro

Nakit Ödeme

Adresten Satın Alma

Randevulu Çalışma

Referanslar

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El Yazması Kitap

Yazının yeni yeni kitap haline getirildiği eski dönemlerde el yazması kitapların üzerine işlemeler iliştirilirdi. Padişahlar, şehzadeler ve aynı zamanda devletin önde gelen isimleri el yazması kitap aldıklarında yazının yanı sıra sanata da değer verirlerdi. Türk tarihinden günümüze gelen işlemeli el yazısı kitaplarında tezhip sanatının uygulandığı görülebiliyor olmasıyla beraber renkli çiçek ve altın yaldız süslemeleri de yapılırdı. Sayfalarda çerçevenin bulunuyor olmasıyla beraber bu çerçevelerin belirli bir oranı mevcut olarak el yazması kitapta sergilenirdi. Matbaanın dünyaya girişiyle beraber el yazması yerini makine gücüne bırakarak çok sayıda kitabın oluşturulmasına bıraktı. El yazması bu sebeple tarihe karışmış olsa da el yazması kitaplarda yer alan bilgiler günümüze kadar gelmeyi başardı. El yazması kitapların günümüzde farklı nakit değerleri mevcut olmasıyla beraber alım satımının aktif olarak gerçekleştirilmesi de mümkündür.

İstanbul’da Antika Mobilya

Antika mobilya ile ilgilenenler için İstanbul’da antika mobilya adresi Antika Eksperi’dir. Antika Eksperi firmamız, antika sektöründe sahip olduğu tecrübeyle beraber günümüze kadar pek çok antika mobilya için hizmet vermiş durumdadır. Antika mobilya denildiğinde akla gelen ilk firmalardan biri olması itibariyle oldukça özel bir konumda bulunan markamız, İstanbul’da antika mobilya arayanlar için değişilmez bir buluşma noktasıdır. Antika mobilya konusunda profesyonelliğe sahip olmamızla beraber birebir olarak antika mobilya ürünlere sahip olmamızla, müşterilerimize aranılan antika mobilyaları sunabiliyoruz. Kurumsal kimliğimizle her zaman güvenilir bir antika mobilya hizmetine sahibiz.

Gümüş

Gümüş Alanlar, gümüş alanlar arasında en önemli yerde bulunuyor oldukları gibi pek çok farklı gümüş ürünün alımı için satıcılara bir seçenek kapısı olurlar. Antika Eksperi gümüş alanlar arasında yer alan bir firma olarak uzun yıllardan bu yana hizmet vermiş ve hizmet vermeye de devam etmektedir. Gümüş maddesinden yapılmış olan eski dönem ürünlerinin satışın yapmak isteyenler için marka değerimizin sahip olduğu değerin farkında olarak gerekli işlemlerin yapılabilmesine olanak sağlıyoruz. Gümüşçüler, gümüş alımlarında gümüş ürünlerin kondisyonlarını ölçtükleri gibi gümüşlerin sahip olduğu fiyat karşılık değerini de bu gibi özelliklerin toplamını göz önünde bulundurarak yaparlar.

Kılıç

Özellikle Osmanlı döneminden kalan kılıçlar ve aynı zamanda Çin medeniyeti tarafından kullanılan kılıçlar için nadirlik seviyesi yüksek olduğundan dolayı, kılıçların müzayede ile satışının gerçekleştirilebilmesi mümkündür. Müzayedelerde değeri her açıdan yüksek kılıçların alıcı buluyor olmasıyla beraber, usta işçilikle tasarlanan ve padişah gibi önemli isimler tarafından kullanılan kılıçların satışının gerçekleştirilmesi mümkündür. Kılıçlar, müzayedelerde açık artırma ile birlikte satışa sunulmakla beraber alıcılar için de belirli bir değerden itibaren fiyat yükseltilmesi yapılabilmektedir. Müzayedeye koyulabilecek değerdeki kılıçlar için Antika Eksperi firmamız aktif olarak hizmet sunuyor olmasıyla beraber kılıçların istenilen değere ulaşabilmelerine olanak tanır. Kılıçların eski dönem tarihini yansıtan figürler olarak ön plana çıkmalarıyla beraber alımının belirli kurallar çerçevesinde yapılması söz konusudur.