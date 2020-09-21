Viagra 100 Mg Yorumlar

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Viagra 100 Mg Nedir?

Günümüzde erkekler psikolojik ya da fiziksel birtakım nedenlere bağlı olarak cinsel hayatlarında sertleşme sorunuyla karşı karşıya kalmaktadır. Viagra 100 mg yalnızca erkeklerin kullanımına uygun olan ve erkeklerde yaygın olarak görülen sertleşme sorununun tedavisinde kullanılan bir cinsel besin takviyesidir. Viagra 100 mg 30 tablet içeriğinde kişi sağlığını tehdit edici etkisi bulunan herhangi bir madde barındırmamaktadır. Tamamen doğal maddelerden oluşmaktadır ve uzman doktorlar tarafından üretilmiştir. Viagra 100 mg kadınlarda herhangi bir etki göstermemektedir.

Viagra 100 mg erkek vücudundaki kan dolaşımını hızlandırarak penise kan taşıyan atardamarların genişlemesini sağlamaktadır. Devamındaysa penise sağlıklı kan pompalanmasını sağlayan Viagra 100 mg cinsel uyarılma esnasında penise ihtiyaç duyduğu sertliği kazandırmaktadır. Sertleşme sorununun tedavisi kapsamında Viagra 100 mg harika bir yöntemdir ve bu rahatsızlığı çok kolay bir şekilde etki süresi boyunca ortadan kaldırmaktadır.

Viagra 100 Mg Nasıl Kullanılır?

Viagra 100 mg kullanımı cinsel ilişkiden 1 saat önce yapılmalıdır. Bir adet Viagranın bol suyla beraber oral yoldan tüketilmesi gerekmektedir. Viagra etkisi uyarılmaya bağlı olarak 4 – 6 saat aralığında devam eder. Viagra günde bir kereden fazla kullanılmamalıdır. Kalp ya da diyabet gibi kronik hastalığı olanların doktorlarına danışarak kullanmaları tavsiye edilir.



