Apartman Temizliği

Antalya apartman temizliği çerçevesinde hizmet veren firma, ilgili mekanın tüm temizliğini çok başarılı bir biçimde yapmakta. İçinde yaşayan kişi sayısına göre apartmanların kirlenme zamanı değişebilmektedir. Çok kalabalık olanlar haftada bir kere elden geçirilmek zorundadır. Girenin çıkanın fazla olması, işlem sıklığını da arttırır. Bundan dolayı kaliteli bir firmaya bu işi vermek gereklidir.

Apartman Temizliği Nasıl Yapılır?

Antalya temizlik şirketleri , apartman temizliğini yaparken piyasanın kaliteli ve iyi isimlerinin üretmiş olduğu malzemeleri kullanır. Bundan dolayı alınan sonuç hemen kendisini gösterir. Müşteri memnuniyetine ek olarak insan sağlığı da göz önünde bulundurulur.

Her Yer Temizlenir

Kurumsal temizlik firmaları apartmanın büyüklüğüne göre bir ya da birden fazla personeli kullanır. En üst katlar ilk temizlenecek alanlar olarak dikkat çeker. Buna göre her daim bir planlama yapılır. Sonrasında ise ilk etapta kaba pisliklerin alınması sağlanır. İnce temizlik ise sonra gelir. Yerlerin temizlenmesi sırasında tercih edilmiş olan kokunun güzel olması, bina içinin daha ferah olmasını sağlar.

Merdiven üstünde çok büyük ve çıkması zor olan lekeler olduğu vakit buna göre hareket edilerek daha etkili kimyasallar kullanılır. Bunun yanı sıra ambar, garaj, depo gibi alanların temizliği de yapılır. Asansör kabininin temizlenmesi şarttır. İçinde yer alan ayna da dahil olmak üzere, elektronik aksama hiçbir zarar vermeden süreç yerine getirilir. Bahçe temizliği de dahildir.