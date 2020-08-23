Neden Epoksi Zemin Çok Tercih Ediliyor?

Epoksi, sıvı geçirmez özelliğe sahiptir. Bu nedenle sel ve su basmalarının yoğun yaşandığı bölgelerde epoksi zemin kaplamaları, sıklıkla kullanılmaktadır. Epoksi son teknoloji sistemler ile üretilen, sağlığa ve çevreye duyarlı bir üründür. Dolayısıyla, çevre yönetim sistemleri taahhüdünde bulunan ISO 14001 standardına uygun bir maddedir. Uzman kişiler tarafından uygulandığında ve tamamen kuruduktan sonra çevreye zarar vermeyen epoksi, uygulama anında profesyonel teknikler kullanıldığında pürüzsüz ve dekoratif bir epoksi zemin oluşturmaktadır. Teknolojiye bağlı olarak son derece kaliteli üretilen epoksi, hızlı ve pratik şekilde hazırlandığından, kullanıldığı yerde kısa sürede şekle girer ve bekleme süresini azaltır. Epoksi malzemesinden oluşturulan epoksi zemin alanları, hijyeniktir ve tozlanmayan anti bakteriyel yüzeyler oluşturulur. Yoğun aşınma, trafik ve darbelere karşı epoksi zemin kaplama uygulamaları oldukça kullanışlıdır. Bu yüzden dışarıda olan ve dört mevsim ısıya, yağışa, aside maruz kalan beton, demir ya da diğer malzemelerin zarar görmemesi için kullanılır.

Epoksi Kaplama Faydaları Nelerdir?

Kimyasal ve endüstriyel açıdan dayanıklıdır. Bilinen diğer sistemlerden, örneğin poliüretan ya da metil metakrilat gibi maddelerden daha dayanıklı ve maliyeti düşüktür. Alkali alanlara, seyreltik asitli ürünlere, mineral ve hayvansal yağlara, atık sulara, şarap, petrol ve motorine, tuzlu suya, benzine, alkol ve jet yakıtları gibi daha birçok kimyasal maddelere karşı olağanüstü dayanıklılık gösterir. Bu açıdan epoksi kaplama alanlar son derece korunaklı ve uzun ömürlüdür. Kolayca temizlenir, istenen renk ve modelde uygulanabilir.

Epoksi Zemin Alanlar

Epoksi zemin alanları, iş yerleri, depolar ve fabrikalardan sonra, artık evlerde, eşyalarda ve mutfaklarda da sıkça kullanılmaktadır. Nedeni ise epoksi zemin kaplama yapılan alanların suya, ısıya ve yoğun aşınmalara karşı çok dayanıklı olmasıdır. Yoğun soğuğa, yağışa ve aside karşı kalkan gibi bir koruma sağlayan epoksi kaplama zeminler, bu nedenle sıklıkla tercih edilmektedir. Firmamız Ankara epoksi zemin işlerinde, kaliteli ekipman ve uzman bir donanımla son derece titiz şekilde hizmet vermektedir. Epoksi içeriğinde, solvent denilen kimyasal madde barındırması nedeniyle profesyonel kişiler tarafından uygulanmalıdır. Bu nedenle ekibimiz zararlı gaz salınımına karşı özenli ve dikkatli bir şekilde işini yapmaktadır. Müşterilerimizin sağlığı her şeyden daha önemlidir. Uygulama tamamen kuruyana kadar dikkatli şekilde çalışan personellerimiz, malzeme kuruduktan sonra hızlıca epoksi kaplama işini yapmaktadır. Epoksi kuruduktan sonra herhangi bir zarar teşkil etmemektedir.

Epoksi zemin Ankara bölgesinde faaliyet gösteren firmamız, epoksi maddesinin yoğun elektriksel gerilime dayanıklı olması nedeniyle kondaktif zemin alanlarında kullanıma elverişlidir. Elektrik iletkenliğinin özellikle talep edildiği alanlarda epoksi zemin kaplama yüzeyler özellikle tercih edilmektedir.