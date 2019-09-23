Fiyat / Performans Ağaç Kesim Makinesi Ürün Önerileri

Ağaç kesim motoru, kesim işlemleri için tasarlanmış olan bir cihazdır. Daha çok bahçe işlerin kullanılmaktadır. Ağaç kesimi gibi durumlarda işinize yarayacak olan birçok markanın modelleri bulunmaktadır. Ağaç kesim motorları , kullanım alanlarına göre farklılık gösterebilmektedir. Ağaç kesim motorlarının çalışma prensiplerine göre bazı belirli farklar bulunur. Profesyonel ve amatör kullanımları için de ayrı modelleri tasarlanmıştır. Kullanacağınız alanlara göre seçim yapmanız gerekmektedir. Halk dilinde odun kesme motoru olarak da bilenen bir cihazdır.

Güç tüketimi bakımından modeller arasında gruplar meydana gelmiştir. Akülü, benzinli ve elektrikli olmak üzere üretilen ağaç kesim motoru, kullanım alanlarına göre farklılar oluşturmaktadır. Pratik kullanımlar için tercih edilen daha çok elektrikli ağaç kesim motoru oluyor. Benzinli ağaç kesim motoru yapısı gereği daha ağır olduğu için profesyonel kullanımlara uygundur. Üretilen güç durumuna bakarsak benzinli daha avantajlı oluyor. Motor gücü bakımından benzinli ağaç kesim makineleri daha güçlüdür. Elektrikli ağaç kesim makinesine nazaran fazla iş hacmi bulunur.

Benzinli ağaç kesim makinesine örnek olarak:

Max-Extra CSA45 Benzinli Ağaç Kesme Makinası ; pala uzunluğu bakımından 45 cm olup, yağ tankı kapasitesi 260 ml şeklindedir. Yakıt tankı 550 ml olması ile rahat kullanım sağlar. Benzinli ağaç kesim makinaları diğerlerine göre daha fazla iş hacmine sahiptir. Zor görülen işleri daha kolay şekilde halletmeye yaramaktadır. Kolay kullanım şekli ile de rahatlık sunar. Max Extra markasının kaliteli üretimlerinden biridir. Yüksek performanslı olması ile fazlasıyla tercih edilen bir ağaç kesim motorudur.

Max-Extra MX03K02 CSA52 2.0kW 52cc Benzinli Ağaç Kesme Motoru; kendi grubuna göre en ileri mühendislik ve teknoloji ile üretilen Max Extra CSA52, yüksek kullanıcı konforu sağlamaktadır. Kullanım rahatlığı ile dikkat çeken bir ağaç kesim motoru modelidir. Yüksek güçlü olan motorlu testere ve profesyonel kullanıcılar için kullanım rahatlığı ve konfor sunmaktadır. Kolay açılabilir olması ile de tercih edilen bir üründür. İlk defa motorlu testere kullanacak olan kullanıcılar için uygun bir modeldir.

Max-Extra MXP8080 Elektrikli Ağaç Kesme Motoru; elektrikli olan bir ağaç kesim motoru modelidir. Mükemmel kullanım imkanı sağalacak şekilde tasarlanmıştır. Amatör kullanımları için uygun bir modeldir. İlk defa kullanacak olan kullanıcılar rahatlıkla bu ürünü deneyebilir. Kolay açılır olması ile kullanım rahatlığı sağlamaktadır. Yüksek verim sağlayacak şekilde tasarlanmışlardır.

Birçok seçeneği içerisinde bulunduran ağaç kesim motoru çeşitleri ile istenilen özelliklere uygun olanını rahatlıkla seçebilirsiniz. Güç, performans, verim açısından istediğiniz özelliklere uygun olanını kolaylıkla bulabilirsiniz.

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