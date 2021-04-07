Youtube Yandı! Koz a.k.a Oğuzhan Keçici Yine Yaktım

1970'li yıllarda Afro-Amerikan getto çocuklarının, yoksulluk ve ayrımcılığa karşı isyan müziği olarak
ortaya çıkan hip hop, günümüzde tüm sınırları aştı ve son derece geniş bir kitleye hitap etmeye
başladı. Hip Hop müziğin dallarından günümüze evrilmiş versiyonları rap, trap, emo trap, dark trap
gibi tarzlar tüm dünyada olduğu gibi ülkemizdede trend olmayı başardı.
Hip Hop’ın artık bir çok kesim tarafından kendini ifade şekli olduğu dile getiren genç rapçi Koz
a.k.a Oğuzhan Keçici, günümüzde her türden müziğin kültürlere, kitlelere değil dünyaya hitap
ettiğine inanıyor.
İlk teklisi (single) Cennet Gibi ile söylediklerini destekleyen ve büyük ilgi toplayan genç rapçi
Koz a.k.a Oğuzhan Keçici, sözü ve müziği kendisine ait “Yine Yaktım” şarkısı ile sevenleriyle
yeniden buluştu.
Yine Yaktım klibi geçtiğimiz günlerde Youtube’da yayınlanırken, teklisi ( single ) ise tüm dijital
müzik platformlarında yerini aldı. Yine Yaktım klibinde ve şarkısında Koz’a BFC a.k.a Berkay
Çoskun eşlik ediyor.
Yeni neslin trendi hip hop ve rap müziği kendine has tarzı ile yorumlayan Oğuzhan Keçici
üçüncü ve en iddialı kozunu “Hiç Gitmesen” adlı yepyeni şarkısı ile yaz aylarında çekmeyi
planlarken yeni teklisi ve klibiyle “Yine Yaktım” şimdiden ortalığı yakıp geçecek gibi görünüyor.
Video :
theKOZ a.k.a Oğuzhan Keçici
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