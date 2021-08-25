Viagra Sertleştirme Ve Geciktirme Etkileri

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İktidarsızlık Artık Kaderiniz Değil

İktidarsızlık problemi erkeklerde özellikle ilerleyen yaşlarda ortaya çıkan korkutucu bir rahatsızlıktır. Bu hastalıktan mustarip erkeklerde penis sertleşmesi cinsel birliktelik için ne yazık ki yeterli olmaz. Herhangi bir sebebi olmadan ortaya çıkabilen bu konum tarihin ilk çağlarından beri adamların korkulu kâbusu olmuş ve insanlar tarafından tedavi arayışıyla çeşitli yöntemlerle çözülmeye çalışılmıştır. Ta ki 1998 yılında Viagra mavi hap mucize ilacı piyasaya çıkana kadar meydana getirilen asla bir uğraş tam anlamıyla lüzumlu etkiyi üretememiştir.

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Viagra tesirleri

Viagra tesirleri, İktidarsızlık problemi denilince akla gelen ilk şey olan viagranın nasıl çalıştığı insanoğlu tarafından en çok merak edilen konulardan bir tanesidir. Bu mucize ilaç yapısında bulunan Sildenafil etken maddesi sayesinde etkili olmaktadır. Sildenafil bilimsel olarak dünyanın en önemli ilaç şirketlerinden biri tarafınca üretilmektedir. 1998 senesinde FDA tarafınca onaylanan Sildenafil maddesi, 20 yıldan uzun süredir tüm dünya genelinde erkekler tarafından denenerek sıhhat açısından tamamen güvenli bulunduğunu kanıtlamış tek ereksiyon maddesidir. Penis ereksiyon mekanizması düzgüsel insanlarda şu şekilde çalışmaktadır:

Penis fizyolojik ya da ruhsal olarak uyarıldığı vakit, penisi besleyen kan damarlarının duvarlarındaki düz kaslar sinirsel uyarım ile gevşemeye başlar. Bu gevşeme neticesinde kan akışı çok artarak penis içerisindeki odacıkları doldurur ve sertleşme gerçekleşir. Aynı anda penisten kanın geri dönmesini sağlayan damarlar ise gene benzer mekanizmalarla damarların çevresindeki kas yapılarının kasılması sayesinde daralarak geri dönüşü engeller. Neticede penis içerisinde kan depolanarak basınç çok yüksek düzeye çıkar ve taş gibi bir penis kaynaklanır. Viagra fiyat ve performans olarak oldukça tutulan bir üründür.

Sildenafil Sahneye Çıkarsa

Boşalma neticesinde tam tersi vaziyet geçerlidir. Bir ekip kimyasallar salgılanarak genişleyen damarları daraltır ve penis kan akışını azaltır. Neticede göllenen kan penisi terk ederek küçülme meydana gelir. Sildenafil maddesi damarları genişleten kimyasal maddeleri ortadan kaldırarak ereksiyonu çok daha şiddetli ve uzun süreli hale getirmektedir. Bu sayede Viagra’yı kullandığınız süre normal İnsanların haiz olamayacağı cinsel performansa ulaşırsınız. Viagra sertleştirme ve geciktirme etkileri bu şekilde tamamen bilimsel temellere dayanarak bir numaralı ürün olmasının altındaki nedeni açıklamaktadır.