MACFit - Android için MACFit uygulamasını ücretsiz indirin

Spor dünyasında atıfta bulunulan resmi MACFit uygulaması ile spor oldukça kolaylaşır

Spor yapmadan yaşayamayan ve sporu bir yaşam tarzı olarak göremeyenler için hazırlanan MACFit uygulaması ile spor salonuna gitmeden mobil cihazlarınızı kullanarak antrenman yapabilirsiniz.

Uygulamada sunulan çeşitli özelliklerden yararlanmak için MACFit üyesi olmalısınız.

Bir günlük deneme üyeliği aldıktan sonra memnun olan herkes normal egzersiz yapma şansına sahiptir.

Çeşitli alıştırmalar içeren bölümler, açıklamalar içeren alıştırmalar ve videolar hakkında bilgiler, geliştirme sürecinin sonraki adımları ve sağlıklı yaşam alışkanlığı bilgileri ile ilgilenen FITBlog bölümlerini sunan MACFit uygulamasını denemenizi tavsiye ederim.

MACFit'e üye olduktan sonra, grup ve özel ders programlarına ve üyesi olduğunuz kulübün eğitmenlerine kolayca erişme olanağına sahip olacaksınız, örneğin kişisel bilgilerinizi ayırma, ödeme ve düzenleme.

Uygulama Özellikleri:

MACFit eğitmenleri tarafından hazırlanan hazır egzersizler;

Planlanan ve uygulanan eğitim sürecinin ardından ihtiyaçlarınıza göre oluşturulabilecek çeşitli eğitim listeleri;

Egzersiz videosunun özeti ve açıklaması;

FITBlog bölümünde sağlıklı yaşam hakkında bilgi.

Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filmi için bilet alan MACFit 3300'den şanslı CGV Sinema Kulübü'ne günlük bir hediye.

Üye değilseniz, önce CGV Sinema Kulübü'ne katılın! Hercules Naim Süleymanoğlu sinema biletinizi üyeliğinizle alın ve ardından Cinemaximum Instagram hesabınızdaki hikaye yarışmasına katılın. Günlük MACFit üyeliği almak için 3300 şanslı CGV Sinema Kulübü üyesinden biri olun!

Kampanya Şartları:

Kampanya kapsamında “Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu” filmine bilet alan ve Cinemaximum Instagram hesabında tarih yarışmasına katılan ve yönlendirildikleri sayfadaki formu dolduran 3300 şanslı CGV Sinema Kulübü MACFit'ten günlük üyelik alacak;

Kazananlar MACFit üyelik kodlarını SMS ile alacaklardır;

Kampanyadan sadece CGV Sinema Kulübü üyeleri yararlanabilir;

Bu günlük üyelik yeniden planlanamaz. Eğer kaybedilirse, hak iddia edilemez; Bu teklif diğer indirimler ve tekliflerle birleştirilemez;

CGV Mars Cinema Group ve MACFit, kampanyayı durdurma ve koşullarını değiştirme hakkını saklı tutan;

Kampanya kodlarının süresi 1 Şubat 2020'de doluyor.

Zaman kazanmak için MACFit uygulaması geliştirilmiştir

MACFit bir spor salonu ağıdır. 2007 yılında kurulan MACFit, spor ve fitness ile ilgilenmeyenler bile herkes tarafından bilinen bir markadır. Bugüne kadar spor salonuna gitmek ve zaman kazanmak için MACFit uygulaması geliştirilmiştir.

Telefonunuza indirerek her zaman spor kategorisinde liderlerin listesinde olacaksınız. Uygulama sayesinde kişisel antrenörünüzle istediğiniz zaman spor yapabilirsiniz.

Ayrıca spor uzmanları tarafından vücudun özel bir kısmı için geliştirmek istediğiniz özel antrenmanlar, eğitim geçmişi ve fiziksel gelişiminiz, pratik egzersizler ve fitness ipuçları içeren videolar, grup dersleri için rezervasyon ve çok daha fazlasını bulacaksınız.

Şimdi telefonunuzda spor severler kulübü için tüm yararlı ipuçlarından yararlanınmaya başlayın

Sporu bir yaşam tarzı yapmak ya da yaşamamak sizin elinizde. MACFit veya spor hayranı üyesiyseniz, fitness hedeflerinizi belirlemek, egzersiz programları oluşturmak, ilerlemenizi ve sağlıklı bir yaşam için ipuçlarınızı izlemek için uygulamayı indirin.

MACFit tüm sorularınızda size yardımcı olmaya hazırdır. MACFit eğitmenleri tarafından planlanan hazır antrenmanlar, ihtiyaçlarınıza göre oluşturabileceğiniz çeşitli eğitim listeleri, tüm alıştırmalar, açıklayıcı videolar, planladığınız ve uyguladığınız gelişme bütün bunlar sizin için.

Bir MACFit ÜYESİ olmasanız bile, uygulamayı takip eğitimi için kullanabilir ve 1 günlük ücretsiz deneme üyeliği ile seçtiğiniz MACFit Club'ı kullanabilirsiniz.

MACFit ÜYE bu uygulama ile zaman kazandıracak. Üyesi olduğunuz kulüp için grup ve özel ders programları ile eğitmenlerinize kolayca erişebilirsiniz.

