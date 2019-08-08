Saç Dökülmelerine Kesin Çözüm, Mucizevi Buluş : Mavi İksir

Stres, mevsimsel değişiklikler, demir eksikliği, tiroid hormon bozukluklar... Bunlar saç dökülmesinin nedenlerinden yalnızca birkaçı. Sebebi ne olursa olsun saç dökülmesi önlenebilir! Yıllar içerisinde saç köklerinde değişiklikler meydana gelir ve saç kökleri deforme olabilir, bu durum saçlara doğrudan büyük zararlar verebilir. Amerika’da yaptığı araştırmalarla başarılı çalışmalara imza atan Türk asıllı Arap vatandaşı dermatoloji uzmanı Doç. Dr. Ahmet Tınarcı’nın kendi geliştirdiği özel formülü, mucizevi buluşla kellik tarih olacak.

Mavi İksir Nedir?

Saç dökülmesi, hem kadınlarda hem de erkeklerde yıllardır yaşanan ve kesin çözüme ulaşamayan sorunlar arasında yer almaktadır. Doç. Dr. Ahmet Tınarcı’nın buluşu “Mavi İksir” hem saçların canlılık kazanmasında hem de saçların beslenmesinde büyük bir rol üstlenmektedir.

Mavi İksir içerisinde yer alan bitki özleriyle saç köklerini besleyerek, ister bölgesel, ister tamamen kellik yaşanan bölgelere uygulanarak kıl hücrelerini harekete geçiriyor.

Mavi İksir Kelliği Bitiriyor!

Çıkmayan saçların yerinin dolması için geliştirilen Mavi İksirin özel formülüyle saç köklerinde meydana gelen uyarıcı etkiler yeni saç köklerinin çıkmasını sağlıyor.Yüksek lisans ve doktorasını dermatoloji alanında uzun yıllardır yaptığı çalışmalarla tamamlayan ve düzenli kullanıldığında ayda 12.000 saç teli çıktığını söyleyen Doç Dr. “Ahmet Tınarcı “Bu iksirle Türkiye’de kellik probleminin tamamen ortadan kaybolacağını söyledi. ”Türk Patent ve Marka Kurumu” tescilli belgesiyle gerçek mavi iksirin kendi formülü olduğunu dile getiren Tınarcı, aynı isimle piyasada yer almaya çalışan Eczacı Nazif Gökçegöz’ün ürününe hiçbir şekilde itibar edilmemesini söyledi.

Web Sayfası: www.orjinalmaviiksir.com