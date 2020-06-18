İngiltere'de Ankara anlaşması vizesi ile iş nasıl kurulur

Ankara Anlaşması vize başvurusu nedir ? İngiltere’de iş nasıl kurulur

Aldığınız İngiltere vizesi artık size yeterli olmuyorsa, İngiltere’de oturum vizesi temin etmeniz için size üç farklı seçenek sunulmuştur. Bunlardan ilki, çalıştığınız iş yerinin sizin için vize almasıdır. İkincisi İngiliz vatandası ile evlenmek ve sonuncusu ise Ankara anlaşması vize basvurusu ile iş kurmak ve oturum hakkı almaktır

Ankara anlaşması vizesi söz konusu olduğunda ihtiyacınız olan ilk şey ise, vize ve göçmenlik hukuku konusunda üzman olan bir firmayla calısmaktır .Global Immigration Law hukuk ofisi olarak deneyimli avukatlarıyla başvurunuzun her aşamasında size bu desteği vermeye hazır.Peki bu anlaşmaya bağlı vizenin özelliği nedir?Bu anlaşmayı, iş yeri açmanızın ya da iş kurmanızın temelini atan hakların tamamı olarak düşünebilirsiniz. İngiltere vizesi türleri arasında bulunan bu anlaşma, size kendi işinizi kurma ya da çalışma hakkı tanırken, bu vizeyi almak için profesyonel bir yardım gerekmektedir.Çünkü bu vize başvurusu sırasında hazırlanacak size özel iş planlarının uzman kişiler tarafından hazırlanması gerekmektedir.Başvurunuz kabul edildikten sonra bir yıllık size oturum ve çalışma izni verilmektedir.Bu sürenin kısa olması sizi üzmesin. Çünkü bir sonraki başvurunuz için gittiğinizde yaptığınız işin kalitesi ve sürdürülebilirliğine göre İngiliz oturum izniniz için maksimum 3 yıla kadar başvuru talebinde bulanabiliyorsunuz.

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Bu uygulamadan daha önceleri sadece İngiltere vizesi alan ve burada ikamet eden Türk vatandaşları yararlanıyorken, günümüzde bu Türkiye’de yaşayan Türk vatandaşları da faydalanabilmektedir. Ankara anlaşması için İngilizce bilmek zorunlu bir şart olarak koşulmamaktadır. Ancak yapacağınız işler gereği,işe alınmanızı etkileyecek etkin bir unsur olarak karşınıza çıkabilir. Bu konu ile ilgili aydınlanması gereken bir diğer soru ise, Ankara anlaşması vizesi için eğitim durumunun önemli olup olmadığıdır. Burada İngiltere vizesi sahibi olup, yapacağınız işte yeterli olmanız geçerlidir. Her hangi bir diploma ve ya sertifika zorunluluğu çoğu iş için aranmaz. Ancak hizmet verilecek olan alana göre bu değişiklik gösterecektir.Ayrıca mesleki sertifikalar ve diplomaların başvuru dosyalarını pozitif yönde etkilediği bir gercektir. Peki, hangi alanlarda, ne tarz işlerle meşgul olabilirsiniz? Bu sorunun yanıtını aşağıdaki listede bulabilirsiniz.Ancak gelişen teknoloji ile bilgisayar ve yazılım alanındaki mesleklere daha kolay vize verilmektedir