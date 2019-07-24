EMİNEVİMİN ŞEFFAFLIĞI VE SİSTEMİ

29 yıldır gücünü elbirliğinden alan Eminevim, konut kredisi derdi olmadan, faiz ödeme zorunluluğu yaşatmadan, bütçenize göre gayrimenkul almanızı destekleyerek Türkiye'de ve Dünya'da bir ilki gerçekleştirmiştir.

140.000’den fazla aile, 1991 yılından bu yana Elbirliği Sistemi sayesinde ödeme güçlüğü çekmeden kolayca ev sahibi olmaktadır.

Temeli yardımlaşma ve dayanışmaya dayanan Elbirliği Sistemi sayesinde, ev sahibi olmak isteyen kişiler konut kredisine başvurmak zorunda kalmadan kolayca ev sahibi olabiliyor.

Basit bir konut kredisi hesaplama işlemi yapılacak olursa, ev sahibi olmak için konut kredisi çekenler, yüksek faiz oranları sebebiyle neredeyse bir ev tutarında faiz ödemek zorunda kalıyor.

Eminevim Elbirliği Sistemi’nde katılımcılar konut kredisi çekmek zorunda kalmadan hem faizsiz ev sahibi oluyor hem de bu yöntemle faizsiz ev sahibi olmak isteyen diğer kişilere de yardım etmiş oluyor. Nasıl mı?

Eminevim, konut, iş yeri, arsa gibi gayrimenkullerin faizsiz bir yöntemle kolaylıkla alınmasını sağlar.

Belirlenen taksit sayısına göre oluşturulan gruplarda, her ay grup üyeleri belirlenen taksit miktarını ödüyor. Her ay ödenen taksitler havuzda toplanarak bir ev tutarı oluşuyor. Noter huzurunda yapılan çekilişle sırası gelen katılımcı biriken tutarla ev sahibi oluyor. Faizsiz ev alma sisteminin mucidi Eminevim, kullanıcılarını konut kredisi faizlerinden de kurtarıyor. Aynı zamanda sürekli değişen konut kredisi faiz oranlarının bu sistemde olmaması da önemli bir avantaj oluşturuyor.

Elbirliği Sistemi’ne katılan kişiler kendi bütçelerine göre ister peşinat ödeyerek ister peşinatsız, ister vade ortasında evlerini teslim alacakları bir ödeme planını seçebilirler.

Faizsiz ev alma sisteminin mucidi Eminevim, katılımcılarının mağdur olmaması için ödeme aşamasında da daima yanındadır. Taksitlerini öderken zorluk çeken katılımcılar diledikleri zaman taksitlerini dondurma hakkına sahiptir. Ayrıca teslim zamanı henüz gelmeyen katılımcılar diledikleri gibi konut bedelini ya da taksit tutarını azaltıp artırabilir.

Her ay iki defa yapılan çekilişler, herkesin katılımına açık olup, noter huzurunda gerçekleşmektedir. Çekilişler aynı zamanda canlı olarak Eminevim’in web sitesi ve sosyal medya hesaplarında da yayınlanmaktadır.

29 yıldır sektöründe lider olan Eminevim ile ilgili katılımcıların aklına takılan her türlü soruya cevap bulmaları için, güvenilir ve müşteri memnuniyetini esas alan uzman kadromuz 7/24 hizmet vermektedir.