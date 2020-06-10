Online Bahis Sitelerine Engelsiz Giriş

Kaçak iddaa siteleri zaman zaman bloke edilse de devamlılığı olmaz. Yani kapatılmaları gibi bir durumla karşı karşıya kalınmaz. Online bahis oynarsam ceza alır mıyım sorusu da bu aşamada akıllara gelebilir. Şöyle ki:

BTK kaçak siteleri sadece adresleri üzerinden bloke eder.

Kullanıcılar BTK engellerinden kaynaklı olarak sorun yaşamazlar.

Sitelere bu durumu yeni adresleri ile aşar. Hemen güncel adrese geçiş yapılır ve bahis severler karşılanır.

Online Bahis Oynama Cezası Var Mı?

Online bahis oynarsam ceza alır mıyım sorusu yıl içerisinde birkaç kere sorulur. Bu konuya dair adli para cezaları ifade edilse de herhangi bir yaptırım uygulanmaz. Yani şimdiye dek ciddi bir ceza yaptırımına yer verilmemiştir.

Adli para cezalarının hapis cezasına çevrilmesi gibi bir durum söz konusu olmaz. Sadece belirtilen ücretin tahsis edilmesi beklenir. Bunun dışında oyuncuların sorun yaşamaları mümkün değil.

Engelsiz Canlı Bahis Siteleri

Baştan belirttiğimiz gibi online bahis siteleri BTK engelleri ile karşı karşıya kalabiliyor. Ve bu duruma karşı kullanıcıların giriş sorunu yaşamaları kaçınılmaz olacaktır. Online bahis oynarsam ceza alır mıyım sorusuna karşı:

Sadece siteler bloke edilir ve giriş sorunu boy gösterir.

Girişlerin açılması için de engelsiz adrese geçiş yapılır.

Neyse ki adresin paylaşılması işinizi kolay hale getirecektir. Aynı zamanda hızlı giriş linkleri sıralanır ve erişim sağlamanız kolaylaşır.