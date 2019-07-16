Tatilcity İle Haydi Tatile

Tatil City, 2013 yılında hizmet vermeye başladığı turizm sektöründe halen varlığını sürdürüyor. Acenta bir çok yurt-içi ve yurt-dışı fuarlarda yer aldı. Bir dönem de IATA üyesi oldu. Marka hala uçak bileti, gemi turları, otel rezervasyonları, kültür turları ve vize işlemleri konularında çalışıyor. Türkiye’nin ve Türklerin yaşadığı ülkelerin her yerine kesintisiz hizmet veriyor.

TatilCity.NET, Erzurum için de farklı kampanyalar düzenliyor. İstanbul, Antalya, Ankara ve İzmir merkezli kültür turları düzenliyor. Aziziye Tabyası ve Nene Hatun Kabri, Çift Minareli Medrese, Erzurum Kongre Binası, Yakutiye Medresesi gibi yerler tanıtılıyor.

Ucuz uçak bileti bulma konusunda da Tatil City çok iddialı. Fazlasıyla ekonomik fiyatlar ile Erzurum uçuşlarına da kampanyalar yapıyorlar. Çok fazla talep gören İstanbul Erzurum uçak bileti içinTatilCity.NET web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Acenta, İstanbul üzerinden gerçekleştirilen bütün aktarmalı yurt-dışı uçuşları için çok düşük servis bedeli alıyor. Bu sayede de misafirlerçok ucuz uçak bileti bulabiliyor. Yerli, yabancı toplam 29 farklı ülkeden IATA desteği alıyorlar. Bu sayede de dünyanın her noktasına ucuz uçak bileti buluyorlar.

Otel rezervasyonu ise iki farklı şekilde misafirlere fiyat gönderiyor. Alternatif fiyatlar sunulmadan önce dünyada önde gelen satış kanalları taranıyor. Anlık en uygun olan otel fiyatı misafire sunuluyor. Erzurumn’un yerel acentaları ile de çalışıyorlar.

Araç kiralama ya da rent a car konusunda da İstanbul, Antalya, Ankara ve İzmir de alt acentaları bulunuyor. Tatil City “Rent a Car Sözleşmesi” yapıyor. Bu sözleşme misafirin güvencesi. Her ne olursa olsun misafirler mağdur olmuyor. İşin özü Tatil City araç kiralamak isteyenlere de en uygun şartları sağlıyor.

Vze isteyen bütün ülkenin Türkiye konsoloslukları ile iletişim halindeler. Tatil City, çok kısa zamanda vize işlemlerini tamamlayabiliyor. Çalışma, seyahat, eğitim ve oturma vizelerini alma konusunda neredeyse %100 başarıları var.

Bir Camilia Travel markası olan Tatil City, fazlasıyla uzman bir ekibe sahip. Sektöre bundan sonra da senelerce hizmet vermeye de aday. Mottosu “Tatil de tatil, ille de tatil” olan marka İnternet acentalığı konusunda da çok iddialı projelere imza atıyor.