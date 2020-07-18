İngilizce Tez Yazarken Kullanabileceğiniz 5 Yabancı Kaynak

Günümüzde eğitim dilini İngilizce olarak belirlemiş üniversiteler tez yazım dilini de İngilizce olarak belirlemişlerdir. İngilizce artık küresel bir dil haline gelmiş ve akademik dili de oldukça etkilemiştir. Özellikle uluslararası akademik yayınlarda bulunmak isteyen öğrencilerin de İngilizce tez yazması gerekmektedir. İngilizce tez yazması zorunlu olan öğrenciler, tez yazan yerler alarak yazım sürecinde zorluk çekmezler.

İngilizce tez yazmak için birçok kaynak mevcuttur. Kaynaklara genel itibari ile internetten erişim sağlanmaktadır. Artık kütüphaneler web siteleri aracılığıyla tez yazım sürecinde araştırmacılara bu şekilde de yardımcı olabilmektedir. Eğer yeterli akademik diline sahip değilseniz tez yazdırma fiyatları seçeneğini kullanarak tezinizi vaktinde teslim edebilirsiniz.

Tez yazdırma işlemleri konun kaynak sayısı, istenilen içeriğin niteliği veya sayfa sayısına göre farklı ücretler ile hizmete sunulur. Bu bağlamda İngilizce tez yazdırmak için de farklı fiyat tablosu sunulabilir. Eğer yeterli akademik diline sahip olduğunuzu düşünüyorsanız aşağıda verilen kaynaklardan yararlanabilirsiniz.

Google Akademik

Google arama motorunun akademik yayınları içerisinde barındıran platformudur. Oldukça kullanışlı olan arama motoru içerisinde binlerce kaynağa erişmeniz mümkündür. Aratılan konu başlıkları ile alakalı en güncel makaleler ve araştırma yayınları öneri olarak sunulmaktadır. Literatür taraması için kullanılan bir yöntemdir. Kaynaklar uluslararası yayımlandığı için son derece güvenilir olma özelliğine sahiptir. Siteye erişimi Google akademik bağlantısı üzerinden yapabilirsiniz. Ya da paralı tez yazdırma tercihi ile sizin belirlediğiniz kaynaklar doğrultusunda tezinizi oluşturabilirsiniz.

Oxford Kütüphanesi

Oxford kütüphanesinin öğrencilere çevrimiçi olarak sunduğu araştırma hizmetleri kapsamında sayısız kaynaklara ulaşabilirsiniz. Sosyal ve fen bilimleri için gerekli olan bütün araştırmalarınıza Oxford kütüphane ile ulaşabilir bulduğunuz kaynakların bir bölümüne veya tamamına erişim sağlayarak pdf dosyası halinde kaynaklar arasına ekleyebilirsiniz. Tez yazan yerler işlemleri kapsamında çok daha kolay ve zaman sıkıntısı yaşamadan bitirebilirsiniz.

Open Library

Uluslararası birçok dilde hizmet veren Open Library özellikle sosyal bilim araştırmaları için oldukça tercih edilmektedir. Site içinden yirmi milyona yakın eser bulunmakta ve kullanıma sunulmuştur. Site erişimine Open Library bağlantısı üzerinden ulaşabilirsiniz. Tez yazan yerler kapsamında, danışmanınız tarafından kaynak yönlendirilmesinde bulunulmamışsa oldukça yardımcı olacak bir sitedir.

Grammarly

Grammarly kullanıcılarına ücretsiz bir şekilde tez yazım denetleme seçeneği sunmaktadır. Hazır hale getirilmiş tezin teste tabi tutulmasıyla sonuç alınır. Yalnız test amaçlı değil, İngilizce dil yapısı ve akademik dil kullanımı hakkında da bilgi vermektedir. Tezi sunmadan önce denetleme yaparak kurallara uygun bir tez hazırlanmasına imkân tanır. Ya da bu işlem uzun zamanın yok diyorsanız paralı tez yazdırma seçeneği ile kısa sürede tezinizi teslim edebilirsiniz. Siteye erişim için Grammarly bağlantısını kullanabilirsiniz.

Wikipedia

Wikipedia yerel kullanım alanlarında basit ve zayıf bir kullanım sunsa da İngilizce kaynakları oldukça gelişmiş ve zengindir. Birçok farklı kaynağa aynı anda erişim sağlamak mümkündür. Arama seçenekleri arasında dil tercihlerini değiştirerek İngilizce kaynaklara ulaşabilirsiniz. İngilizce kaynaklar oldukça zengin olmasına rağmen doğru ve güvenilir kaynak bulmak oldukça zaman alabilir. Bu yüzden tez danışmanlığı almanız tezin hazırlanma sürecine katkı sağlayacaktır.