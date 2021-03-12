Egemen Mustafa Şener’den Arjantin ve Brezilya Ardından Yeni Rota!

Ülkemizde pek çok önemli iş adamı ve yatırımcı yer alıyor. Bunlardan biri de Egemen Mustafa Şener. Hatırlandığı üzere önceki tarihlerde Arjantin ve Brezilya gibi Güney Amerika Ülkeleri’nde yatırımlar yapan Şener, böylece çok sayıda kişiye istihdam olanağı sağlamıştı. Ancak yeni gelen bilgilere göre iş adamı, bu proje ardından hız kesmemiş. Zira yeni bir yatırım kararı alındığı alınan haberler arasında.

Ülkemizde bulunan birçok kişi de yatırımın detayları hakkında bilgileri şimdiden merakla bekler vaziyette.

Yeni Bir Yatırım Bölgesi

Ünlü iş adamı ve yatırımcı Egemen Mustafa Şener, yatırımlarla ilgili olarak Covid-19 pandemi koşullarının yatırım için yeni fırsatlar sunduğunu açıklamakta. 2021 senesinde piyasanın da farklılaştığını dile getirerek, Hong Kong’un mühim ve cazip bir yatırım merkezi konumunda olduğunu açıklamakta.

Alınan bilgilere göre bölgede yer alan bazı iş adamlarıyla görüşmeler yapan Şener, sonrasında burada yatırım kararı almış durumda. Gerekli uygun koşulların yerine getirilmesiyle beraber, yatırımlar da gerçekleşecek.

Egemen Mustafa Şener ülke ekonomisi için de mühim yatırımları yapmaya çalıştıklarını dile getirmekte. Peki, Hong Kong’da yapılacak yatırımın, büyüklüğü ve sektörleri ne? Hatırlandığı üzere Arjantin ve Brezilya’da gemicilik ve demir sanayi üzerine yatırımlar yapılmıştı. Bu nedenle Hong Kong’da da söz konusu sektörler üzerine yatırım yapılacağı düşünülmekte.

Ancak mevzu hakkında ayrıntılı bilgiler, henüz elimizde değil. Dolayısıyla yatırımın ne kadar büyük olacağı, ne zaman gerçekleştirileceği gibi merak edilen konular henüz bilinmiyor. Ancak ilerleyen dönemlerde, hususla alakalı detayların alınması bekleniyor. Egemen Mustafa Şener, yatırım haberlerinde kendini göstereceğe benziyor.