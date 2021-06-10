Morpleksi ile Pleksi Üzerine Modern Çözümler

MorPleksi.com, 2005 Yılından bu yana üretim tesislerinde pleksi üretimi yapan bir firmadır. Düz pleksi levhaları üreterek çeşitli sektörler için üretim yapan firmalara toptan ve perakende satışı yapılır. Aynı zamanda müşteri ihtiyaç ve taleplerine uygun pleksi ürün tasarımları yapılır ve üretilir.

Firmanın eğitimli ve dinamik kadrosu yenilikleri yakından takip ederek faaliyetlere entegrasyon sağlar. Böylece pleksi ile her alanda modern çözümler sağlanır. Yapılan çalışmalar ve üretilen ürünler https://www.morpleksi.com adresinde incelenebilir.

Pleksi Nedir?

Pleksi ’nin ana maddesi plastiktir. Saydam ve yarı saydam şekilde üretilmesi nedeniyle piyasada "plastik cam" adıyla da bilinir. Saydamlık yönünden cama benzemekle birlikte pleksi camdan 6 kat daha dayanıklıdır. Kolay kolay kırılmaz.

Dış mekanlarda kullanıldığı takdirde rüzgar, fırtına, yağmur, dolu ve benzeri hava etkenlerine karşı direnç gösterir. Darbelere dayanıklıdır. Uzun yıllar boyunca özelliğini kaybetmeden, deforme olmadan kullanılabilir. Aynı zamanda cama göre çok daha hafiftir. Bu yönleriyle birçok alanda cam yerine ikame olarak kullanılır.

Morpleksi Tarafından Üretilen Pleksi Ürünler

MorPleksi.com pleksiglas alanında yılların getirdiği tecrübe ve uzmanlıkla geniş bir ürün portföyüne sahiptir. Müşterilerden gelen taleplere ve zamanın gereklerine göre yeni tasarımlar da yapılır. En çok aranan ürünlere aşağıdakiler örnek verilebilir:

Gözlük, bijüteri, kozmetik ve benzeri ürünler için teşhir standları

Reklam panoları ve tabelalar

Merdiven trabzanları, korkuluklar ve benzeri iç dekorasyon ürünleri

Hediyelik eşya ve dekoratik ürünler

isimlik, broşürlük, kalemlik gibi kırtasiye ürünleri

Polikarbon çatı kaplama ürünleri

Tekne ve yat camları

Kürsüler

Deney tüpleri ve benzeri laboratuvar malzemeleri

Televizyon ekran kılıfı

Bu örnekler çoğaltılabilir. Her ürün Morpleksi tasarımcıları tarafından işin gereklerine uygun şekilde tasarlanır. Firmanın İstanbul'da bulunan üretim fabrikalarında özenle hazırlanır. Satış öncesi ve satış sonrası hizmetlerde müşteri memnuniyeti öncelikli hedef olarak görülür.