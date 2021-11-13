Lgs Puan Hesaplama ve Online Deneme Sınavı

Lgs puan hesaplama artık çok kolay, ilkdeneme.com sitesinin hazırladığı lgs puan hesaplama aracı ile lgs puanınızı hesaplamanızın yanı sıra puanınıza göre yerleşebileceğiniz okulları görün. Lgs puan hesaplama aracında kullanılan katsayılar ve hesaplama formülleri sınav puanına en yakın sonuçları verir. Unutmayalım sınava çalışmak kadar sınavda hangi dersten, kaç soruyla, kaç puan alacağımızı bilmek de önemlidir.

Online deneme sınavına katılabilir sınav sonuçlarınıza anında ulaşabilirsiniz. 5,6,7 ve 8.sınıf online deneme sınavları ile eğitim sürecindeki eksiklerinizi tespit edebilirsiniz. Online deneme sınavı sonrası yanlış yaptığınız ve boş bıraktığınız soruları uzman öğretmen kadromuzun hazırladığı videolardan izleyebilirsiniz. Online deneme sınavı ile Öğrencimiz sınav sonuç kâğıdında başarı durumunu görecek ve sınıfında, okulunda, ilçesinde, ilinde ve Türkiye’de kaçıncı sırada olduğunu tespit edecektir.

Lgs sınavında aldığınız puana göre Türkiye genelindeki illere ait lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri ile yerleşmek istediğiniz okulun bilgilerine kontenjanlarına yıllara göre taban puanlara ulaşabilirsiniz. lise taban puanları ve Yüzdelik Dilimleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından güncel yayınlanmış taban puanları ve yüzdelik dilimleridir.

İlkdeneme sitesinde yer alan 5, 6, 7 ve 8.Sınıf Matematik, Türkçe, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, İngilizce, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük derslerindeki kazanımlara göre konu anlatımlarını okuyabilir, sınavlara hazırlık yapabilirsiniz.