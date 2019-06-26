Sözcü Vefat İlanı

Gazetelerin sunmuş olduğu ilan servisleri içerisinde artık vefat, anma ve başsağlığı ilanlarının verilmeye başlandığını gördük. Türkiye'nin önde gelen gazetelerinden birisi olan Sözcü, ilan servisi üzerinden vefat ilanları almaya başlamış durumda. Başta aile bireyleriniz olmak üzere çevrenizde bulunan tüm yakınlarınız için vefat ilanı yayınlatabilirsiniz. Aynı zamanda toplumca sevilen, benimsenen kişiler için de özel ilanlar oluşturabilirsiniz. İlan konusunda oldukça fazla opsiyonel seçeneğiniz bulunmakta. İlanların nasıl verilebileceği gibi detayları aşağıda ayrıntılı bir şekilde sunmaya çalıştık.

Sözcü Vefat İlanı Nasıl Verilir?

Sözcü vefat ilanı son zamanlarda oldukça fazla tercih edilmeye başlanmıştır. Daha çok ticari ilişkisi yüksek olan kişilerin vefat ilanlarını fazla olduğu bu servis bireysel kullanıcılar tarafından da kullanılabilir. İlan yayınlatmadan önce vefat eden kişiyi temsil edecek bir metin hazırlamanız gerekiyor. Bu metin tamamen isteğinize göre şekillenebilir. Metin hazırlığından sonra ilanın hangi bölgelerde yayına alınacağına karar vermeniz gerekiyor. Bu karar, işlem sonrasında ne kadar ücret ödeyeceğinizi belirleyecektir. Sözcü vefat ilanı hemen hemen ülkenin tamamına gösterilebilmektedir. Bölge olarak tercih edebileceğiniz lokasyonlar;

Çukurova baskısı

Ege baskısı

Akdeniz baskısı

Ankara baskısı

Ankara çevre illeri (Ankara hariç)

İstanbul baskısı

İstanbul çevre illeri (İstanbul hariç)

Tüm Türkiye Geneli

Sözcü üzerinden vefat ilanları vermek için yukarıda belirttiğimiz bölgelerden herhangi birini seçmeniz gerekiyor.

Sözcü Gazetesi Vefat İlanı Yayınlama