Sözcü Vefat İlanı
Gazetelerin sunmuş olduğu ilan servisleri içerisinde artık vefat, anma ve başsağlığı ilanlarının verilmeye başlandığını gördük. Türkiye'nin önde gelen gazetelerinden birisi olan Sözcü, ilan servisi üzerinden vefat ilanları almaya başlamış durumda. Başta aile bireyleriniz olmak üzere çevrenizde bulunan tüm yakınlarınız için vefat ilanı yayınlatabilirsiniz. Aynı zamanda toplumca sevilen, benimsenen kişiler için de özel ilanlar oluşturabilirsiniz. İlan konusunda oldukça fazla opsiyonel seçeneğiniz bulunmakta. İlanların nasıl verilebileceği gibi detayları aşağıda ayrıntılı bir şekilde sunmaya çalıştık.
Sözcü Vefat İlanı Nasıl Verilir?
Sözcü vefat ilanı son zamanlarda oldukça fazla tercih edilmeye başlanmıştır. Daha çok ticari ilişkisi yüksek olan kişilerin vefat ilanlarını fazla olduğu bu servis bireysel kullanıcılar tarafından da kullanılabilir. İlan yayınlatmadan önce vefat eden kişiyi temsil edecek bir metin hazırlamanız gerekiyor. Bu metin tamamen isteğinize göre şekillenebilir. Metin hazırlığından sonra ilanın hangi bölgelerde yayına alınacağına karar vermeniz gerekiyor. Bu karar, işlem sonrasında ne kadar ücret ödeyeceğinizi belirleyecektir. Sözcü vefat ilanı hemen hemen ülkenin tamamına gösterilebilmektedir. Bölge olarak tercih edebileceğiniz lokasyonlar;
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Çukurova baskısı
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Ege baskısı
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Akdeniz baskısı
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Ankara baskısı
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Ankara çevre illeri (Ankara hariç)
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İstanbul baskısı
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İstanbul çevre illeri (İstanbul hariç)
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Tüm Türkiye Geneli
Sözcü üzerinden vefat ilanları vermek için yukarıda belirttiğimiz bölgelerden herhangi birini seçmeniz gerekiyor.
Sözcü Gazetesi Vefat İlanı Yayınlama
Sözcü üzerinden vefat ilanları yayınlatmanın ilk yolu gazete ile iletişime geçmektir. İlan servisi üzerinden telefon ve mail numarasını alarak gazete ile oldukça kolay bir şekilde temas kurabilirsiniz. Ancak; gerekli prosedürleri bilmediğiniz sürece bu işlem sizler için biraz yorucu ve uzun sürebilir. Sürekli olarak ilan takibi yapmak yerine bu işlem işsizler için yürütecek şirketler ile çalışabilirsiniz. Sözcü İlan tüm Türkiye için tek baskı üzerinden yayına geçmektedir. Bu nedenle ilan vereceğiniz günü iyi bir şekilde seçmeniz gerekiyor. Bununla beraber ilanınızı içerisinde vefat organizasyonu ile ilgili detaylar bulundurmaya özen gösterin. Eğer vefat eden kişi toplum tarafından sevilen bir kişilik ise birçok kişi bu cenazeye katılım göstermek isteyecektir. Bu nedenle cenazenin kaldırılacağı tarihi, cenazenin kalkacağı caminin ilan içerisinde detaylı olarak dile getirilmesi gerekiyor.