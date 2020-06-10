Bonus Veren Canlı Blackjack Siteleri

Blackjack tutkunları öncelikle güvenilir siteleri sorgular ve harekete geçer. Aynı zamanda canlı blackjack siteleri bonus veriyor mu dikkate alınır. Öyle ki promosyonlar sayesinde:

Oyunda ki şansınızı arttırmanız kaçınılmaz olacaktır.

Şansınız ile beraber kazançlar da artış göstermeye başlayacaktır.

Bu avantajlara dahil olmak sizin elinizde. Hemen güvenilir ve bonus veren siteler hangileri sorgulayarak harekete geçebilirsiniz.

Blackjack Promosyonları Nelerdir?

Canlı blackjack siteleri oyuna özel olarak yatırım ile kayıp fırsatlarını sıralar. Ve belirli kural ile şartlar dahilinde elde etmenizi sağlar. Örneğin Perşembe, Salı ya da Pazar gibi günler ifade edilebilir. Ve bu günler içerisinde para yatıranların kazanmaları sağlanır.

Yine anlık ya da günlük olarak kayıp bonusları da sıralanır. İsteyenler tercihini bu yönde yapabilir ve kayıplarına karşı bonus elde edebilir. Örneğin kaybedilen tutarın %10’u ya da %25’i geri ödenebilir. Her sitede bu bonus oranları farklılık göstermektedir.

Blackjack Kural ve Şartları Nelerdir?

Öncelikle kasaya karşı oynanan son derece zevkli oyunlardan bir tanesi olduğunu unutmamalısınız. Oyunda 21 sayısı dikkate alınır ve kasaya karşı şansınızı denemeniz beklenir. Canlı blackjack siteleri:

Üye girişi neticesinde oyuna katılmanızı bekler.

Katılımcılar oyun başından bahislerini sunar ve kartlarını alır.

Dağıtılan 2 kart üzerinden 21 sayısı ele alınır. Kart değerlerine göre devam edebilir ya da ‘pas’ diyebilirsiniz. Kasaya karşı oynanan oyunda kurallar son derece basit tutulmakta.