EURO 2020'de Görüşürüz!

Şuan için Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman süper star İlkay Gündoğan, ay yıldızlılara mesaj gönderdi ve ''Avrupa Futbol Şampiyonası'na Türkiye'nin gideceğine olan güvenim tam. Fransa grupta yer alan en büyük ve en zor takım. Bunun ardından Türkiye'nin geleceğine eminim. Euro 2020'de görüşeceğiz. Türkiye'ye başarılar'' dedi.

Betsilin online bahis üzerinden ulaşabileceğiniz İlkay Gündoğan, şuan için Manchester City'de, forma giyiyor. Türkiye Futbolu ile ilgili olarak görüşlerini aktaran ön libero oyuncusu, Türkiye ile bağlarını koparmadığını söyledi ve Süper Lig ile olan görüşlerini paylaştı.

İlkay Gündoğan, '' Türkiye'yi daha iyi yerlerde görmek istiyorum. Daha iyi yerleri hak ettiğini ve olabileceğini de biliyorum. Gerek aktif futbol hayatım gerekse sonrasında elimden geleni yapacak ve Türkiye'ye destek vereceğim. Daha başarı bir Türk Futbolu görmek beni mutlu eder'' dedi.

Betsilin yeni giriş adresi üzerinden ulaşabileceğiniz Gündoğan, konuşmasının devamında '' Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'nin grubundaki en iyi takım Fransa. Fransa'dan sonra Türkiye'nin yer alacağını düşünüyorum. Milli takıma tanımadığım birçok genç oyuncu hak ederek geliyor. Futbol kapasiteleri ve potansiyerlleri oldukça yüksek olan bu oyuncular ile Türkiye'nin daha iyi yerlere gelebileceğine olan inancım tam. İnşallah Euro 2020'de görüşeceğiz '' dedi.

İlkay Gündoğan, koşmasını sonlandırırken ise '' Süper Lig'de belki bir gün forma giyebilirim, neden olması. Birkaç yıl daha olacağınız düşünmüyorum ama gerisine o zaman bakacağız. Türkiye'yi seviyorum ve bol bol ziyaret ediyorum. Vakit buldukça daha .çok gitmeye çalışıyorum. İlerleyen süreçlerde belki futbolcu olarak gelemesem de hoca veya yönetici olarak Türkiye'de görev alabilirim.'' dedi.