SMM Paneli

Sosyal medya ile ilgili kullanabileceğiniz birbirinden farklı sistem bulunmaktadır. Genel olarak bakıldığı zaman bu sistemlerin ortak amacı sizleri sosyal medya üzerinde daha fazla ön plana çıkarıp geniş kitlelere ulaştırmak. Bununla ilgili tercih edeceğiniz onlarca site olsa da doğru bir hizmet almak sizler için ciddi anlamda önemlidir. Aksi takdirde kişisel veya kurumsal hesaplarınız ciddi anlamda zarar görebilir. Sosyal medya alanında edinmiş olduğumuz tecrübe ve smm panel sistemimiz sayesinde sizlerde hayalini kurduğunuz kitleye ulaşabilirsiniz.

SMM Panelinde Neler Var?

Siz değerli sosyal medya kullanıcıları için birbirinden farklı uygulamalar için takipçi, beğeni, abone, retweet gibi seçenekler panel üzerinde yer almaktadır. Mobil uyumlu site yapımız sayesinde sosyal medya paneli sistemimize akıllı cihazlarınızla da giriş yapabilirsiniz. Twitter, İnstagram, Facebook ve YouTube uygulamaları için ihtiyaçlarınız doğrultusunda istediğiniz satın alma işleminde bulunabilirsiniz. Satın almış olduğunuz ürünler belirttiğiniz hesaba kısa bir süre içerisinde gönderilmektedir. Oluşabilecek sorun ve problemler ile ilgili 7/24 müşteri temsilcilerimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

Bayilik Paneli

Sosyal medya üzerinde kendi kitlenize ulaşmak ve müşterilerinize satış yapabilmek için sosyal medya bayilik paneli sistemimizden yararlanabilirsiniz. Bayilik alanında kullanmış olduğumuz tüm sistemler kesintisiz bir hizmet vermenizi sağlayacaktır. Takipçi, izlenme, beğeni, abone gibi alanlar başta olmak üzere sosyal medya ile alakalı her noktada bayilik sistemimizi kullanabilirsiniz. Bayimiz olmak ve kendi satışlarınızı yapmak istiyorsanız, kurumsal web sitemiz üzerinde yer alan iletişim bölümünden bizlere ulaşabilirsiniz. Bayi olarak çalışmalarınıza başlayabilir ve para kazanabilirsiniz.