Rulette kazanmak için bir takım taktikler

Rulet, çok eski zamanlarda iki rahip tarafından bulunduğu bilinen ve dünya üzerinde tüm casinolarda oynanan ve popülerliğini uzun yıllardır sürdürmüş olan bir casino oyunudur.

Rulet oyununda temel olarak 0’dan 36’ya kadar rakamların yer aldığı bir masa ve bir top bulunmaktadır. Rulet masası çevrildiğinde masada yer alan top, oyuncunun belirlediği rakama denk geldiğinde bu oyuncu oynadığı oyun tarzına göre kazanır. Bu 37 rakamdan sadece birine oynanırsa ve bu oynanan rakam gelirse oyuncu, yaptığı betin 37 katını kazanır. Oynadığı rakamlara göre bu oranlar değişmekte ve 2 katına kadar düşmektedir.

En iyi casino 2019 sitelerinin sayısı gün geçtikçe artmaktadır ve bu siteler üzerinde de en çok oynanan oyunlardan biri rulet oyunu olmaktadır. Rulet, en popüler casino oyunları arasında yer almakta ve eskiden olduğu gibi sadece sanal olarak değil artık canlı olarak da internet üzerinden de oynanabilmektedir.

İnternet teknolojilerinin gelişimi sonrasında artık canlı rulet oyunu oynayarak bilgisayarınızın başında kolay bir şekilde sanki casinodaymışçasına rulet oynayabilirsiniz.

Her ne kadar dışarıdan bakıldığında bir şans oyunu olarak görülebilecek bir oyun olan rulet oyunu, özellikle acemiler tarafından tamamen rastgele oynanmaktadır. Ancak oyunda tecrübeli olan kişiler tarafından zaman içerisinde sürekli kazanmak için pek çok taktik geliştirilmiştir.

Bu yazımızda sizlere birkaç rulet taktiğinden bahsetmek istiyoruz.

Rulet oynarken kazanma oranınızı arttıran taktikler

Bahsedeceğimiz ilk taktik casino literatüründe James Bond taktiği olarak bilinen taktiktir.

Bu taktikte 200 $ ile oynuyoruz. 19-36 arası sayı grubuna 140 $, 13-18 arası sayı grubuna 50 $ bet yapıyoruz. 0’a ise 10 $ para yatırıyoruz.

Yapılan bu bahisler sonrasında 19-36 sayı grupları arasında bir sayı geldiği takdirde 80 $, 13-18 sayı grubu arasında bir sayı geldiği takdirde 100 $ ve eğer 0 gelirse 160 $ kazanmış olacağız.

Oynamadığımız tek grup olan 1-12 arası grupta ise kaybetme olasılığımız bulunmakta ve bu aralıkta bir rakam gelmesi halinde de kaybetmiş oluyoruz.

James Bond taktiğinde kazanma olasılığımız %67,5’tur.

Rulet oynarken dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise kazanan rakamları takip etmektir. Bazı oyunlarda bazı rakamların daha fazla kazandığı görülmektedir. Casinolarda ise kazanan rakamların notlarını tutmak yasaldır. Hatta casinoların birçoğu tarafından bu rakamların notunu tutmak için kağıt kalem dağıtıldığı dahi olmuştur.

Bu istatistikler, casinolarda olduğu gibi en güvenilir casino 2019 sitelerinde de işe yarayabilecek taktikler arasında yer almaktadır.

Bu tam olarak bir taktik olarak görülmüyor olsa da takip edilebilecek ve önem verilebilecek taktikler arasında değerlendirilmektedir.