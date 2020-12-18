Secretbet Ödeme Yöntemleri

Secretbet, Curacao lisanslı bir bahis firması olarak Türkiye'de dikkat çekmeye devam ediyor. Güncel olarak bahis ve casino oyunlarının tümünü içeriyor. Aynı zamanda promosyon ve ödeme sistemleri ile farkını ortaya koymaya devam ediyor. Günümüzde yüksek oranlar, bonuslar ve ödeme metotları tabii ki dikkat çekici unsurlardır. Ancak Secretbet giriş adresi için de aynı hassasiyetin gösteriliyor olması şart.

Bu bağlamda da şirketin kalite dokusunu çok net bir biçimde hissedebiliyoruz. Tıpkı anında depozit, hızlıca çekim yapabildiğimiz gibi engelleme sonrasında hemen güncel adrese erişebiliyoruz. Tüm sorunların çözümünü sağlayabildiği için Secretbet son giriş adresi ile ilgili asla sorun yaşanmıyor.

Secretbet Para Yatırma Yöntemleri

Secretbet para yatırma konusunda her geçen gün yeni yöntemlerle kendisini geliştiriyor. Bu kapsamda da bahis severlere yeni sanal metotlar sunmayı sürdürüyor. Sanal yöntemlerin artmasıyla birlikte hem daha fazla seçenek hacmi sunuluyor hem de güncel yöntemlerle daha güvenli bir işlem yapılabiliyor.

Banka Havalesi

Banka havalesi ve EFT seçeneğini kullanabilmeniz için 250 TL üzeri bir işlem yapmanız gerek.

Papara

Papara ile 50 TL üzeri yatırım yapabiliyoruz. Anında hesaba yansıyor.

Payfix

Payfix yatırımları için minimum tutar 50 TL.

Paycell

Paycell yatırımlarında ise alt limit minimum 10 TL olarak belirlenmiş. İşlem anında bakiyeye geçiyor.

CMT Cüzdan

CMT Cüzdan kullanarak 50 TL üzeri yatırımlarınızı hesabınıza aktarabilirsiniz.

Secpay

Secretbet giriş adresinde göreceğiniz Secpay seçeneği özel bir metot olarak karşımıza çıkıyor. Bu yöntemi minimum 100 TL ve üzeri tutarlar için kullanabilirsiniz.

Secretbet Para Çekme Yöntemleri

Secretbet ile yatırım ve çekim yaparken pek çok avantajı bir arada görebiliyoruz. Hızlı bir işlem sağlanıyor olması çok önemlidir. Ayrıca 5.000 TL'ye kadar tek seferlik çekimlerinize onay verilmesi esnek bir üst limit olarak yorumlanabilir. Böyle ayrıcalıklar büyük beğeni topluyor.

Banka Havalesi

Banka havalesi ve EFT ile çekim yapabilmeniz mümkün. Bunun için Secretbet son giriş adresinden hesabınıza girip bakiyenizde 250 TL ve üzeri tutar bulunması yeterli.

Papara

Papara yöntemini kullanırken ise minimum çekim miktarı 200 TL olarak karşınıza çıkıyor.