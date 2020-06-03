Otobüs Bileti Farkvar.com Güvenli Otobüs Bileti Satın Al

Online uçak bileti ve otobüs bileti alabileceğiniz Farkvar.com seyahatiniz için gerekli her konuda bilgi alabileceğiniz seyahat planlamalarınıza yardımcı olacak birçok zengin içeriği sizlere sunar. Sitemiz içerisinde bulunan “Gezi Rehberi” kısmından hem Türkiye’nin hem de dünyanın popüler seyahat noktaları hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Farkvar.com

Türkiye’nin ve dünyanın gezilebilecek her şehrini, her şehrin gezilmesi gereken yerlerini bulabileceğiniz gezi bloglarımız ile seyahatinizi planlamanız çok kolaylaşacaktır.

2019 yılı sonlarında hizmet vermeye başlayan farkvar TÜRSAB- Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’ne kayıtlı A grubu seyahat acentesidir.

Farkvar.com Otobüs Bileti

Otobüs seyahatleri yapmayı planlayanların en büyük sıkıntılarından biri bilet alım konusudur. Seyahatinizi planladığınız tarihte gitmek istediğiniz yere sefer düzenlenecek mi?, istediğiniz firmadan bilet alabilecek misiniz?, bütçenize uygun fiyatlı bilet alabilecek misiniz? Ve bu araştırmaları yapmak için ne kadar zaman harcayacağınız ile ilgili sorular otobüs bileti alım sürecinde hep aklımızda yer alır. Farkvar.com otobüs bileti alımlarında bu sorunlar ile uğraşmanıza gerek kalmaz. İster Android veya iOS cihazlarınızdan isterseniz de bilgisayarınızdan saniyeler içinde gitmek istediğiniz yere online bilet alabilmeniz Farkvar.com sistemi ile mümkündür.

Farkvar.com Uçak Bileti

Uçak bileti alımlarında seyahat araştırmaları he zaman daha uzun bir süreç alır. Bulunduğunuz bölgede yer alan havalimanlarından gitmek istediğiniz şehirde havalimanı var mı?, havalimanından şehir merkezine, şehir merkezinden havalimanına nasıl ulaşırım?, Seyahat etmek istediğim tarihte uçak bileti bulabilecek miyim?, uygun fiyatlı uçak biletini nasıl alırım? Gibi onlarca soru seyahat planlarımızın bile önüne geçer. Farkvar.com hızlı sistemi ile uçak bileti alımlarınızda size en uygun uçak biletini saniyeler içinde bulur. 100’den fazla havayolu firması ile çalışan Farkvar.com uçak bileti alım işlemlerinizi saniyelere sığdırır, size de aldığınız en uygun uçak bileti ile istediğiniz havayolu ile seyahat etmek kalır.

Farkvar.com Müşteri Hizmetleri

Farkvar.com online bilet alımında kurduğu hızlı sistemini müşteri ilişkileri ve çağrı merkezine de yansıtmıştır. Farkvar.com müşteri hizmetleri hızlı ve ulaşılabilir yapısı ile 7/24 siz değerli müşterilerine hizmet vermektedir. Online otobüs bileti veya uçak bileti alımlarında, otel rezervasyonlarında aklınıza takılabilecek her türlü sorunuza cevap alabileceğiniz uzman ekiplerimiz tüm seyahatiniz boyunca bir telefon kadar uzağınızda yer alır.

Farkvar.com İletişim

Farkvar.com iletişim çağının gereklerini yerine getirir. Sosyal medya hesapları, E-posta, faks, telefon, web sitesi, müşteri ilişkileri ve çağrı merkezi gibi birçok kanaldan Farkvar.com ile iletişime geçebilirsiniz.

Farkvar.com iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Telefon: 0850 346 51 51

Fax: 0388 502 44 10

Farkvar.com Bilet İptali

Farkvar.com bilet iptali, otobüs firmalarının kuralları gereğince yapılabilmektedir. Farkvar.com biletinizi iptal ettirmek ya da değiştirmek istemeniz durumunda, internet sitemiz üzerinden alınan biletlerin iptali için doğrudan ilgili otobüs firmasıyla iletişime geçilmesi gerekmektedir. Biletinizin sizin tarafından iptal edilmesi veya değişikliğe uğraması durumunda süreç, bileti aldığınız firma tarafından gerçekleşecek onay sürecine bağlı olmaktadır. Otobüs/ havayolu firmalarının bilet iptalinizi ve iadenizi onaylamaları durumunda bilet bedeliniz ödeme şeklinize bağlı olarak 0 komisyonsuz olarak iade edilir.

Otobüs Bileti Farkvar.com

Otobüs bileti Farkvar.com ile daha kolay alınabilmektedir. Acentalarda beklemeden, zaman kaybı yaşamadan, firma firma dolaşmadan birkaç bilgi girerek 250’den fazla otobüs firmasının taranması ile filtrelenen onlarca uygun otobüs bileti seçeneği saniyeler içinde ekranlarınızda yer alır. Güvenli ödeme seçeneği ve size uygun ödeme şekli ile online olarak alabileceğiniz otobüs biletinizle konforlu bir seyahat artık Farkvar.com ile mümkün!

Farkvar.com Sosyal Medya

Farkvar.com sosyal medya hesapları ile yüzlerce takipçisi ile kesintisiz iletişim halindedir. Kampanyalar, duyurular, seyahat bilgileri, seyahat haberleri ile zengin içeriklerin sizlere sunulduğu sosyal medya hesaplarımızın adresleri aşağıda yer almaktadır.

Instagram: https://instagram.com/farkvarTR

Twitter: https://twitter.com/farkvartr

Facebook: https://www.facebook.com/farkvarTR/



