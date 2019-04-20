Toner kullanımı

Dünya genelinde lazer yazıcı kullanımına duyulan ihtiyaç günden güne artış göstermektedir. Bunun sebebi ise artık her şeyin sanal olmasıdır. İnsanlar belgeleri sanal ortamdan kâğıda dökmek için yazıcıya ihtiyaç duymaktadırlar. Bununla birlikte lazer yazıcının mürekkebi olan toner kullanımı da artmaktadır. Toner dediğimiz şey ise içerisinde karbon moleküllerinden oluşan bir toz boya bulunmaktadır. Yazıcıların sistemi oldukça karışıktır. Toneri bu sistem sayesinde kâğıda basabiliriz. Yazıcıların bilgisayardan aldığı komutlar sayesinde bu toz boyayı kâğıda basabilir. Toner kullanımı çok olduğu için toner üretimi de oldukça fazladır. Birçok marka farklı modellerde birçok toner modeli piyasaya sürmüşlerdir. Bu modellerin çoğu kalitesiz ya da değerinin üzerinde bir fiyata satılmaktadır. HP olarak kartuş modelimiz bu tür ürünler içerisinde yer almaz. Uygun fiyata kaliteli ürün sunmaktayızdır.

HP Muadil Toner