Toner kullanımı
Dünya genelinde lazer yazıcı kullanımına duyulan ihtiyaç günden güne artış göstermektedir. Bunun sebebi ise artık her şeyin sanal olmasıdır. İnsanlar belgeleri sanal ortamdan kâğıda dökmek için yazıcıya ihtiyaç duymaktadırlar. Bununla birlikte lazer yazıcının mürekkebi olan toner kullanımı da artmaktadır. Toner dediğimiz şey ise içerisinde karbon moleküllerinden oluşan bir toz boya bulunmaktadır. Yazıcıların sistemi oldukça karışıktır. Toneri bu sistem sayesinde kâğıda basabiliriz. Yazıcıların bilgisayardan aldığı komutlar sayesinde bu toz boyayı kâğıda basabilir. Toner kullanımı çok olduğu için toner üretimi de oldukça fazladır. Birçok marka farklı modellerde birçok toner modeli piyasaya sürmüşlerdir. Bu modellerin çoğu kalitesiz ya da değerinin üzerinde bir fiyata satılmaktadır. HP olarak kartuş modelimiz bu tür ürünler içerisinde yer almaz. Uygun fiyata kaliteli ürün sunmaktayızdır.
HP Muadil Toner
HP firmasının kökeni oldukça eskiye dayanır. Yılların vermiş olduğu tecrübe dâhilinde üretmiş olduğumuz toner modelleri en çok tercih edilen modeller arasında yer alır. Toner modelimiz piyasanın en uygun fiyata en kaliteli ürünlerinden birisidir. Piyasada birçok toner modeli bulunmaktadır. Fakat bu modellerin sahibi olan firmalar gereğinden fazla ücret istemekte ve piyasaya kalitesiz ürün sunmaktadır.Fotokopi toneri modeli kullanımı kullanıcılarına çok fazla avantaj sağlamaktadır. Kaliteli baskı yapmakla birlikte baskı yaparken toz boyayı tasarruflu kullanmaktadır. Bunun için uzun süre kullanılabilmektedir.