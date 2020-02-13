Yazılı ve Sözlü Perpa Tercüme Hizmetinde Çeviri Çözümleri…

Perpa Ticaret Merkezi’de bulunan tercüme şirketimizle kurulduğumuz günden bu yana profesyonel tercüme ve çeviri hizmeti sağlıyoruz.

Bir zamanlar Perşembe Pazarı olarak bilinen bölgenin çeşitli sebeplerden dolayı bir iş merkezi haline geldiği Perpa Ticaret Merkezi bugün pek çok elektrik-elektronik, hırdavat, aydınlatma, güvenlik sistemleri başta olmak üzere pek çok firmaya ev sahipliği yapmaktadır. Yurtdışı ortakları veya yurtdışı müşterileriyle iletişim kurmak ya da firmalarını yurtdışına açmak isteyen pek çok firma bu bağlamda perpa tercüme hizmetine ihtiyaç duymaktadır.

Çeviri Çözümleri olarak Perpa Ticaret Merkezi’nde ve civarında olan firmalar başta olmak üzere pek çok firmanın tercüme ihtiyaçlarını karşılıyoruz.

Teknik, ticari, tıbbi, akademik, hukuki, edebi, finansal başta olmak üzere pek çok terminolojide ve İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Arapça, Farsça başta olmak üzere verdiğimiz tercüme hizmetiyle müşterilerimizin ilk tercih sebebi olmanın verdiği gururu yaşıyoruz.

Tercüman kadromuzu mütercim tercümanlık bölümü başta olmak üzere üniversitelerin ilgili yabancı dil bölümlerinden mezun, belirli bir terminolojide uzman, deneyim sahibi, dilbilgisi, yazım ve imla kurallarını gözeten, bilgisayar programlarını etkin bir şekilde kullanabilen kişiler arasından seçerek tercümede profesyonelliği yakalıyoruz.

Profesyonel tercüman kadromuz ile birlikte pasaport, kimlik, aile cüzdanı, diploma, transkript, nüfus kayıt örneği, vekaletname, sözleşme, ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri gibi resmi belgelerin yanı sıra web sitesi, yazılım, makale, dergi ve kitap tercüme hizmeti de sağlıyoruz.

Yeminli tercüme, noter onaylı tercüme, deşifre, redaksiyon, proofreading, yerelleştirme, transcreation gibi işlemler verdiğimiz tercüme hizmetlerini oluşturuyor.

Aynı bina içerisinde bulunduğumuz Perpa İstanbul Ticaret Odası’nda gerçekleştirilen yabancı ortaklı şirket kuruluş işlemleri için deneyimli yeminli tercüman kadromuz arcılığıyla pek çok dilde sözlü tercüme hizmeti sağlıyoruz. Aynı zamanda yine aynı bina içerisinde bulunduğumuz Beyoğlu 25. Noterliği’nde yabancı uyruklu vatandaşlar tarafından gerçekleştirilen noter işlemleri esnasında da yeminli tercüman kadromuzu sizlere yönlendiriyoruz.

Çeviri Çözümleri olarak perpa tercüme hizmetimizi müşterilerimizin talep, beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda hızlı, kaliteli ve uygun fiyatlı olarak gerçekleştiriyoruz.

Müşterilerimizin memnuniyet düzeylerini artırmak adına her geçen gün çalışmalarımızı, hizmetlerimizi ve kendimizi geliştiriyor ve yeniliyoruz. EN15038 Hizmet Kalite Standartları doğrultusunda çeviri çalışmalarımızı gerçekleştiriyor, teklif sürecinden teslimat sürecine değin bu standartlar doğrultusunda ilerliyoruz.

Kurulduğumuz günden bu yana etik değerlerimizde hiçbir şekilde ödün vermiyor ve müşteri gizliliğine, müşteri haklarına her zaman gereken önemi gösteriyoruz.