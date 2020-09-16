Periscope Droi

Açıklama

Siz Periscope hakkında duyydunuz mu?

Periscope bir video akışı ve görüntüleme uygulamasıdır. Bir sosyal ağ belirtileri vardır: kullanıcıların arkadaş eklemesine, yayınları "beğen" işaretleriyle derecelendirmesine, videolara yorum yapmasına olanak tanır.

Nasıl çalışır? Bir akıllı telefonun veya tabletin herhangi bir sahibi, iO'lar veya Android için bir uygulama indirebilir, birkaç tıklamayla aboneleri ve arkadaşları için gerçek zamanlı olarak video yayınları başlatabilir veya tersine, diğer kullanıcıların yayınlarını izleyebilir.

Görüntüleyenler videoya yorum yapabilir, soru sorabilir ve kalpleri beğenebilir.

Hizmet fikri, 2013'te Keyvon Beikpur'un Taksim Meydanı'ndaki kitlesel bir protesto sırasında Türkiye'de olduğu zaman doğdu. Kayvon, Twitter'da neler olup bittiğini anlamaya çalıştı.

Mikroblog servisinin yardımıyla olayları kendi gözleriyle görmenin imkansız olduğu için çok pişman oldu. Daha sonra Joe Bernstein ve videolar için "Twitter" olarak adlandırılabilecek Periscope'u oluşturdular.

Canlı bir yayın düzenlemek için uygulamayı akıllı telefonunuza veya tablet PC'nize bir kamera ile yüklemeniz ve ayrıca İnternet'e erişmeniz gerekir.

Canlı yayına başladığınızda arkadaşlar Periscope uygulaması aracılığıyla bilgilendirilir. Twitter'daki takipçiler için yayına bağlantı içeren bir mesaj görünür. Bu arada, Periscope ekibi ürününe sanal bir ışınlama hizmeti diyor.

Fikir açık: yayınlar size dünyanın farklı bölgelerini ziyaret etme ve kanepeden ayrılmadan neler olduğunu görme fırsatı veriyor.

Neden Periskop'a ihtiyacınız var?

Video akışı yapmak ve izlemek için. Bunu neden yapıyoruz? Bilmiyorsanız, işte bazı fikirler:

Video ile bilgi iletebilir ve alabilirsiniz. Pazarlama bilgileri dahil. Örneğin, ülke genelinde gerçekleşen bir konferansa sanal olarak katılabilirsiniz. Konferansa başkalarının katılmasına da yardımcı olabilirsiniz.

Periscope'u Android akıllı telefonunuza veya tabletinize yüklemek için Google Play'e gidin ve Yükle düğmesini tıklayın.

Uygulama kimliğinize, konumunuza, medya dosyalarınıza, kameranıza ve mikrofonunuza erişim gerektirecektir. Koşulları onayladıktan sonra program indirilecek ve yüklenecektir.

Periscope kurulduktan ve başlatıldıktan sonra bir informasyon ekranı açılır. Burada programın yeteneklerini öğrenebilirsiniz.

Periscope'un akıllı telefonlarda kullanım için uyarlandığını lütfen unutmayın.

Ana özellikleri öğrendikten sonra Periscope ile bir hesap oluşturabilirsiniz. Twitter hesabınızı veya telefon numaranızı kullanarak kaydolabilirsiniz.

Twitter hesabınıza kaydolmayı seçin. Gelecekte bu, takipçilerinizi yayınlar hakkında bilgilendirmenize ve yayınlarına abone olmak isteyeceğiniz kişileri bulmanıza yardımcı olacaktır.

Global listeyi kullanarak ilginç yayınlar bulunuz

Genel Liste menüsünü seçin. Ekranda, herkese açık olarak yayın yapan kullanıcıları gösteren bir harita göreceksiniz.Yayın görüntülemek için kırmızı daireye tıklayın, ilgilendiğiniz yayıncıyı seçin ve akışa gidin.

Genel kamu yayınları listesinin, pazarlama açısından ilginç akışlar bulmak yerine eğlence için kullanılabileceğini lütfen unutmayın.

Periscope uygulamasının olanaklarını keşfetmeye başlamadan önce Topluluk Kurallarını mutlaka okuyun.

Kurallar şunları yasaklar: