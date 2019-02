48 Hours Ürünleri ve 48 Hours Kahve Yorumları.

Günümüzde evli olduğu halde cinsel açlık çeken insanların sayısı bir hayli fazladır. Örneğin, birbirini deli gibi seven çiftler, birbiriyle seks yaparken zorlanırlar. Ayrıca, seks yaparken utanan veya bir türlü sekse konsantre olamayan çiftlerin sayısı da bir hayli fazladır. Bu durumların herhangi birinden muzdarip olanların bir an önce cinsel isteksizliklerine son vermeleri, kendilerini cinsel açlık hissedecek seviyeye getirmeleri gereklidir. Bunu sağlamanın yollarından birisi, hiç şüphesiz 48 hours ürünleri olarak bilinmektedir. Peki 48 hours ürünleri nelerdir? 48 hours ürünleri, birden çok alternatife sahiptir. Bu alternatifler arasında 48 hours kahve, 48 hours gold kahve, 48 hours enerji içeceği, 48 hours gold ve 48 hours plus yer almaktadır.

Cinsel İsteksizliğin Sebepleri

Kişilerin cinsel isteksizlik yaşamasının altında çok farklı sebepler yer almaktadır. İsteksizlik, fiziksel sorunlar ve ilişkiyle alakalı problemler olmak üzere bu nedenleri üç grup altında toplamak mümkündür. Cinsel isteksizliğin altında yatan sorunlardan birisi, cinsel isteklerin bastırılmasıdır. Çeşitli sebeplerden dolayı cinsel ilişkiye veya cinsel isteğe karşı negatif düşünceler besleyen insanlar, hayatlarının belirli dönemlerinde cinsel isteksizlik yaşarlar. Cinsel isteksizlik yaşanmasının bir diğer sebebi, kişilerin özel alanının olmamasıdır. Çocuklarla veya ebeveynlerle aynı yerde uyumak; kişide mahremiyet eksikliği yaratır. Bu durum, cinsel isteksizlik yaşanmasına sebep olur. Erkeklere kıyasla kadınlarda bu durum daha çok görülür. Dış görünüşünü beğenmeyen ve kendini cinsel olarak çekici bulmayan kimselerde de cinsel isteksizlik sorunu baş gösterir. Kişinin cinsel performansıyla alakalı olumsuz bir algıya sahip olması; o kişide cinsel ilişkiye dair bir önyargı meydana getirir. Vücudundan utananlar, cinsel organlarının şekilsiz veya küçük olduğunu düşünenler, bu durumdan muzdariptirler. Cinsel isteksizlik yaşanmasının bir diğer nedeni, kişilerdeki yakınlaşma korkusudur. Kişilerin geçmiş ilişkilerinde almış oldukları yaralar, insanlara karşı oluşan güvensizlik, kişinin ruh halini otomatik olarak etkilemektedir. Bu yüzden, çoğu kişi, partneriyle yakın bir ilişki kurmaktan korkar. Özellikle, erkeklerde yaşanan bu korku, bir kadınla yakınlaşmanın zayıflık göstergesi olduğunu düşünmekten meydana gelmektedir. Tüm bu problemlerin giderilmesini sağlayan ürünler ise hiç şüphesiz 48 hours ürünleridir