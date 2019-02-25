Verimli ve Ekonomik Teslimat Yapmanın Anahtar Noktaları Nelerdir?

E ihracat ta teslimatların hacimsel boyutlarına ve ağırlıklarına göre teslimat hizmeti alındığı için paketler olabildiğince küçük tutulmalıdır. Büyük koliler yerine kargo poşetlari kullanımı lojistik maliyetlerini oldukça azaltacaktır. Pek çok kargo seçeneği arasından ekonomik olan gönderim yolu her zaman çok daha uygundur. Bu seçenek gönderim zaman zaman süresini uzatsa da, hızlı teslimat sağlayan gönderi seçenekleri fiyatları artırabilmektedir.Satış yapacağınız ülkelere sürekli bir gönderim sağladığınızda, kargo firmalarından bu bağlamda indirim de talep edebilirsiniz.

Bunun yanı sıra gümrük vergisi ve yurtdışı KDV tutarlarının, beklenmedik masraflar oluşturmaması için daha önceden hesaplanmalı ve çok net bir şekilde müşteriye önceden bildirilmesi gereklidir.

Globalleşme Nedir? E-Ticarette Neden Önemlidir?

Uluslararası faaliyet alanı olan işletmeler, faaliyette bulundukları ülkelerin tüm yerel değerlerine uygun olan stratejileri uygulaması gereklidir. Bu stratejide karşımıza küreselleşme ve yerelleşme anlamlarından ortaya çıkan lokalleşmeyi çıkarmaktadır. Sürdürülen faaliyetlerde düşünce perspektifi küreseldir, ancak bu perspektif ile yerel bir motto üzerinden hareket edilmeye başlanmıştır. Globalleşmeyi pazarlama stratejilerinde en iyi kullanan firmaların başında Coca Cola şirketi gelmektedir. Bu sebeple şirket, farklı pazarlarda ve farklı damak zevklerine uygun, kimi ülkelerde daha şekerli kimi ülkelerde ise daha az şekerli ürünler üretmeye başlamıştır.

Glokalleşme durumu pazar odaklı veya müşteri odaklı olmayı gerektirir. Sınır ötesine yapılan e ihracat ile nihai tüketiciye karşı pazarlama adımı olarakkullanılması açısından da önemlidir. Bu adımlarda glokalleşme anlamında yapılacakları sıralarsak, şunları söyleyebiliriz.

Birbirine benzer istekleri ve ihtiyaçları olan tüketicileri, sık sık belli gruplara ayrılarak pazar bölümlemesi yapılabilir. Tüm pazar için pek çok farklı mal ve hizmet üretmek yerine, belirli bir hedef seçerek ve belirli ürünleri üretip işletme faaliyetlerine devam etmek çok daha anlamlı olacaktır. E ihracat

Örnek vermek gerekirse, Philips firması kahve makinelerinin boyutlarını Japonya’daki tüketicilerin küçük mutfaklarına uygun hale getirebilmek için küçültmüştür. McDonalds da, Yeni Zelanda’da bulunan tüketicilerin beslenme alışkanlıklarını dikkatle inceleyerekkiwiburger’i satışa sunmuştur. Campell Soup ise, İngiltere’de daha önce sunmuş olduğu satışa sunduğu domates çorbasını ülkenin damak zevkine göre tekrar uyarlamıştır.