Çağrı Şahin Instagram Dünyasını Sallamaya Geliyor!

Çağrı Şahin ismini daha önce hiç duymamış olabilirsiniz. Bu yeni isim Instagram dünyasında daha şimdiden büyük ses getirmeyi başardı. Günümüzün sosyal medya yıldızı Instagram üzerinde çok ciddi bir kitleye sahip olan Çağrı, şu anda genç yaşına rağmen yeni projelere güçlü adımlar atıyor. Bu genç fenomenin ünlü olmasının sebebi nedir diye sorarsanız da bu konuya da cevap verebiliriz. Çağrı Şahin tam bir gezgin edasıyla Dünya ülkelerini turluyor. Bunun yanında ülkemizin nadide şehirlerini de büyük bir tutkuyla gezen Çağrı Şahin, sonrasında bu gezdiği yerler hakkında yazılar ve fotoğraflar hazırlıyor. Bu yaptığı çalışmaları Instagram hesabında paylaşan Şahin, sonrasında kendi blog sitesi üzerinden gezi yazıları yayımlıyor.

En Büyük Gücü Instagram!

Kendisine güvenen bu genç isim, Instagram üzerinde dudak uçuklatan bir takipçi sayısına sahip. Binlerce insana hitap edip, aynı zamanda onları bilgilendirdiği için insanlar ona karşı büyük bir ilgi duyuyor. Birçok ünlü isminde takip ettiği genç fenomen, şimdilerde sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlara devam ediyor. Her cümlenin içinde geçen “genç fenomen” lafını ciddiye almanız gerekiyor çünkü Çağrı Şahin sadece 15 yaşında. Bu genç yaşına rağmen oldukça büyük bir başarıya ulaşmış olması ise tamamen onun sırrı diyebiliriz. Her ne kadar medyada göz önünde olsa da, kişisel olarak objektiflerin gerisinde kalmayı tercih ediyor. Magazin dünyasına ilgi duymayan genç isim, sadece kendi objektifine güveniyor.

Aldığı Beğenilerin Haddi, Hesabı Yok!

Binlere hitap ediyor dedik ama bu lafın arkasını gerçekten dolduran sebeplerimiz var. Tüm insanlığın büyük oranda kullandığı Instagram bünyesinde ciddi kitlelere hitap etmek gerçekten zorlu bir süreç gerektirir. Bu zorlu süreci bütün zorluklarına ve eziyetlerine rağmen büyük ölçüde geride bırakan Çağrı Şahin, bu hızlı ilerleyişinde birçok farklı başarıya da imza attı. Sadece takipçi sayısındaki artış ile değil, her gelen takipçi ile kurduğu iletişim onu ileriye taşıdı diyebiliriz. 2003 yılının Eylül ayında dünyaya gelen ve Başak burcu olan Çağrı Şahin, büyük bir hobi dünyasına sahip. Spordan otomobil tutkunluğuna varıncaya kadar birçok farklı etkinlik onun için çocuk oyuncağı!

Gezmek, Görmek, Öğrenmek ve Öğretmek Hayat Felsefesi!

Magazin sayfalarında her ne kadar adı pek duyulmasa da Çağrı’nın birçok farklı yönü var. Dünya ülkeleri arasında her yaz gerçekleştirdiği geniş gezi turları ona hayata ve yaşantıya dair çok fazla şey öğretiyor. Bunun bilincinde olan ve bunu diğer insanlarla en iyi şekilde paylaşmak isteyen genç fenomen, günümüzün en büyük etkileşim ağı olan Instagram’ı kullanıyor. Her paylaştığı fotoğrafla binlerce beğeniyi elde eden genç, gelecekte fotoğraf üzerine de çalışmalar yapacağını belirtti. Her fotoğrafına çok sayıda yorum geldiğini de söylemeden geçmeyelim. Birçoğumuzun sahip olmak istediği takipçi sayısı onun ellerinde!

Otomobil ve ATV Tutkusu!

Otomobillerle çekindiği fotoğraflardan da anlayacağınız üzere lüks segment otomobillere karşı ciddi bir ilgisi bulunuyor. Bu tutkusunu yabancı markaların en ünlü modelleriyle çektirdiği fotoğrafları paylaşarak taçlandıran genç fenomen, 15 yaşında olmasına rağmen oldukça tutkun bir yapıya sahip. Her zaman ATV üzerine eğitim almaktadır ve Dünya Çapında düzenlenen Off Road etkinliklerine katılmaktadır. Dünya coğrafyası üzerinde edindiği sayısız bilgi sayesinde, hemen her yeri avunucunun içi gibi bilir diyebiliriz. Kendi fotoğraflarının bu denli ilgi görmesini ise tutkuya ve samimiyete bağlıyor. Bu iki şeyin olduğu yerde kesinlikle başarının da olacağına inana 15 yaşındaki fenomen, gelecekte bir gezi yazısı kitabı çıkartacağını belirtiyor.

Kaynak: http://cagrisahin.com/biyografi

Instagram: https://instagram.com/cagrisahin/