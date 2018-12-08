Elektronik sigara mı? Normal sigara mı tercih edilmeli

Sigara kullanımı özellikle son dönemlerde iyice artış göstermiştir. Yeni neslinde sigaraya olan merakı ve çevre faktörünün de etkisiyle sigara tüketimi gün geçtikçe artmaya ve yaygınlaşmaya devam etmektedir. Bu yaygınlaşma oranı devletin müdahalelerine rağmen ne yazık ki bir türlü düşüşe geçmemektedir. Bu konuda aynı zamanda çeşitli teknolojik çalışmalar ve aletlerinde kullanılmaya başlanması en azından sigarayı bırakamayan insanların daha az nikotin almasına yardımcı olmaktadır.

Elektronik sigara ismi verilen bu aletler, genellikle sağlığa zararsız olarak bilinmekte ve sigara tiryakilerinin büyük ilgisini çekmektedir. Konuya giriş yapmadan önce şunu belirtmemiz gerekir ki aslında elektronik sigaralar tamamen sağlığa zararsız dememiz mümkün değildir. Fakat bununla birlikte normal sigaralara oranlar salgıladığı nikotin oranının çok düşük seviyelerde olması ve bağımlılık etkisini en alt düzeye indirmesinden dolayı geniş kitlelerce kullanımına neden olmaktadır.

Tamamen sağlıklı olmamasına rağmen sigaraya nispet edildiğinde kesinlikle kullanılması gerekli görülen bir ürün olarak tanıtılmaktadır. Ayrıca aşırı sigara tüketen ve bir türlü sigarayı bırakamayan insanların bu ürünü kullanarak daha kolay bir şekilde sigarayı bıraktığı da bilinmektedir. Yaymış olduğu duman ve ağızda bıraktığı güzel tattan dolayı insanın nikotin ihtiyacını karşılayan ve bu nikotin oranının da çok alt seviyelerde olmasından dolayı bağımlılık duygusunu körelten bir alet olarak bilinmektedir.

Cihazın çalışma prensibi de oldukça basit ve kullanışlı bir şekilde dizayn edilmiştir. Elektronik sigarayı, tankına koyulan ya da atomizer coil’in iç kısmında yer alan coil kısmı sayesinde sıvı tütünü buharlaştıran bir ürün olarak açıklamamız mümkündür. Aynı zamanda çeşitli likit türlerinin tercih ediliyor olmasından dolayı farklı farklı aromaların da kullanımını zemin hazırlamaktadır. Bu likitlerin tercih edilme durumu ise kişiden kişiye göre farklılık gösterebilmektedir. Ayrıca daha yoğun bir aroma ve daha baskın bir dumanın ortaya çıkmasını arzu eden kişiler Premium Likit tercih edebilmektelerdir. Bunlarla birlikte sigaraya nazaran çevre ve insan sağlığına daha az zarar veriyor olmasından dolayı daha da yaygınlaşmaya devam etmektedir.