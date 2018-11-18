Ömer Şahin sıkılmadık el bırakmıyor

Ak Parti içerisinde yerel seçim hareketleri de hız kesmeden devam ederek bu aşamada da aday adayları arasında da yer alarak etkili bir seçim evresi geçirmek adına yeterli çalışmalara başlamıştır. Osmaniye Kadirli içerisinde de halkın adamı statüsünü kazanan ve uzun bir zaman dilimi içerisinde de bu durumu devam ettiren Ömer Şahin ismi de Osmaniye içerisinde etkili bir belediye başkan aday adayı kapsamında yer almıştır. Buna bağlı olarak da idealist ve çalışkan bir kişi olarak tanımlanan Ömer Şahin; Kadirli Şoförler Odası üyesi olarak da bilinerek halkın istediklerini gerçekleştirebilecek potansiyele sahip olan bir kişi olarak da tanımlanmaktadır.

Ömer Şahin Ak Parti içerisinde uzun süredir faaliyetlerini göstermekte olup; son zamanlarda da Kadirli halkı için bu faaliyetlerini göstermeyi kendine hedef olarak seçmiştir. Projeleri ve icraatları ile nitelikli bir konumda yer alacak olan Ömer Şahin; aynı zamanda da halkın takdirini toplayarak bu işe dahil olmasını da ön planda tutacaktır. Ömer Şahin ismi son derecede ideal bir yapıda olan bir belediye başkan aday adayı olarak da görülmekte olup; bu yerel seçimlerde de devamlı olarak ilgi çekebilecek konumda da önemli bir konumda kendini gösterecektir. Bu sayede de genel olarak yarar sağlayacak türde var olan Ömer Şahin; her kesimden seçmenin ilgisini de çekebilecek bir isimdir.