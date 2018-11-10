Güvenilir ve Online Bahis Sitesi Hilbet

Online ve güvenilir bir bahis platformu olan Hilbet ile bahis ve casino oyunlarından aldığınız kazancı katlayabilir ve sağlam bir kazanç elde edebilirsiniz.

Türkiye’de ve Avrupa’da En Çok Tercih Edilen Bahis Platformlarından Birisi!

Türkiye’de ve Avrupa’da en çok tercih edilen bahis platformlarından birisi olan Hilbet kullanıcılarına 2014 yılından itibaren hizmet vermektedir.

7 farklı dil seçeneği ile kullanıcılarına hizmet veren Hilbet, Malta üzerinden diğer ülkelere hizmet veren bir bahis platformu olup düşük çevrim şartlı bonus kampanyaları ile düzenlemekte ve 7/24 destek ile hizmet vermektedir.

Güncel Giriş Adresi İle Platforma Giriş Yaparak Kazancınızı Katlayın

Türk oyuncuları için Hilbet’in sunduğu güvenli düşük para yatırma yöntemleri ile siteye para yatırarak bahis oynayabilirsiniz. Bunun için Hilbet güncel giriş adresinden platforma giriş sağlamalısınız.

Spor Müsabakaları İçin Online Bahis Oynayın

Hilbetyüzlerce bahis seçeneğiile kullanıcılarına pek çok bahis imkanı tanımaktadır. 25’ten fazla spor branşında bahis oynayabileceğiniz platformdaki spor branşları şu şekildedir:

Hentbol

Basketbol

Beyzbol

Futbol

Buz hokeyi

Voleybol

Snooket

Tenis

Düello

Ragbi vs.

Bu spor branşları için sistem bahis kuponları yaparak her maçı tek maç gibi bahis kuponlarınıza ekleyerek kendinize bol kazançlı bahisler oluşturabilirsiniz.

Aynı zamanda yüksek oranlar üzerinden canlı bahis kuponları yaparak kazancınızı kat ve kat üste taşıyabilirsiniz. Canlı bahisler oluşturmak için Hilbet TV’den müsabakaları izleyerek canlı bahislerinizi oluşturabilirsiniz.

Hilbet İle Bahis Kazançlarınızı Bonuslar İle Taçlandırın

Hilbet siteye giriş yapan oyuncular için aşağıdaki 3 bonusu kullanıcılarına sunmaktadır:

Yüksek hoş geldin bonusu kampanyaları: Bu kampanyalar arasında 1000 TL’ye kadar ve 500 TL’ye kadar hoş geldin bonusu yer almaktadır.

Kayıp bonusu(%70 NetentSlot ayıp bonusu ve günlük olarak verilen %25 Spor Kayıp Bonusu, %30 Casino Discountbonusu)

Çevrim Şartsız Yatırım Bonusu: Bu bonuslar içerisindeCepbank: %30; Bitcoin %25; Sanal Kart %25 oranında verilen bonuslar yer almaktadır.

HilbetPara Yatırma Yöntemleri

Hilbet kullanıcılarına para yatırma için pek çok seçenek sunmaktadır. Bu seçenekler arasında aşağıdaki yatırım yöntemleri ve limitleri yer almaktadır:

AstroPay : 25 Türk lirası – 500 Türk lirası

Havale : 250 Türk lirası – 50.000 Türk lirası

EcoPayz : 20 Türk lirası – 10.000 Türk lirası

Paykasa : 10 Türk lirası – 10.000 Türk lirası

OtoPay : 10 Türk lirası – 1.000 Türk lirası

Bitcoin : 20 Türk lirası – 10.000 Türk lirası

Cepbank : 20 Türk lirası – 2.000 Türk lirası

QR Kod : 50 Türk lirası – 10.000 Türk lirası

Yukarıdaki alt ve üst limit tutarları arasında olmak koşuluyla sisteme para yatırabilirsiniz. Para yatırma ve para çekme işlemlerini herhangi bir gün ve saatte gerçekleştirebilirsiniz.

Hilbet, para yatırma ve para çekme işlemleri için sistemini 7/24 açık tutmaktadır. Siteye erişim için hilbetgirisadresi.com/hilbet-giris-adresi-guncel-2019 adresini takip edebilirsiniz.