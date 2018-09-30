Vergi borçluları listesi açıklandı

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafınca internet üzerinde vergi borcu olanlar bir liste hazırlanan en çok vergi borcu olandan en az olana kadar açıklandı. Yeni ekonomi programı ile hedeflenen tasarruf 60 milyar lira olarak açıklanmıştı ancak hedeflenen rakama ulaşılamadı.

Vergi borçluları listesinde ilk 100 sermaye 30 milyar lirayı oluşturuyor. Listeye göre ilk 100 kişi arasında yer alan borç tam olarak 30.656.581.462 TL oldu. Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesi üzerinden yer alan duyurulara göre 30 Haziran günü itibari ile 1 milyon lirayı aşan vergi ve cezalar bulunuyor.

İlk sırada ise 1 milyar 59 milyon 130 bin 277,79 lira ile Affan Havacılık Akaryakıt Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ var. Geriye kalanlar ise liste ile baştan aşağı şekilde belirtilmiş durumda.