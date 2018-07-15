İstanbul Avcılar'da terör estirdiler

İstanbul Avcılar'da terör estirdiler! İşte dehşet anları İstanbul Avcılar içerisinde havaya atılmış olan ateşler dolayısı ile uyarı alınan beş şahıs düğünde ki kişiler tarafından saldırıya maruz kaldı.

Birisi ise ağır şekilde 5 şahsın da yaralandığı anları saniye saniye kamera içerisinde görüntü altına aldı. Avcılar da düğün içerisinde havaya atılmış olan ateş sebebi ile uyarı alan 5 şahıs, düğünde ki insanlar tarafından bıçaklı saldırıya maruz kaldı.

O dakikalar ise mahalle içerisinde olan bir şahsın cep telefonu ile anı anıyla kamera da görüntülendiği bildirildi. Görüntüler içerisinde ise ellerinde bıçak bulunduğu birçok şahısların ise başkalarına saldırı da bulunduğu fark ediliyor. Hastaneye götürülerek tedavi gören beş şahıstan birisinin ise hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.