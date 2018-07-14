Cezaevinden kaçmak isterken duvardan düştü

Cezaevinden kaçmak isterken duvardan düştü. Adıyaman da Açık Cezaevi İnfaz Kurumu içerisinden kaçmak isteyen hükümlü olan Cemal A. 31, duvardan tırmandığı sırada düşerek ağır şekilde yara aldı.

Olay bölgesine ise, sabah saatleri sıralarında Varlık Mahallesi içerisinde ki Adıyaman Ceza İnfaz Kurumu’nda gerçekleşti. Mahkum olan Cemal A., ise cezaevinin duvar kısmından atlayarak kaçmayı planladı. Fakat, işler düşündüğü gibi olmadı, Cemal A., duvardan düşmesi sonucu ağır şekilde yaralandığı bildirildi.

Görevlilerin ise görmüş olduğu Cemal A., haber verilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrasından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ile Araştırma Hastanesine sevk edildi. Tedavi altına girmekte olan Cemal A.’nın, ise hayati tehlikesinin olduğu saptandı.