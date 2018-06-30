Kızlık zarı Dikimi Hakkında Merak Edilenler

Öncelikle kızlık zarı dikimi ile ilgili işlemin nasıl yapıldığıyla ilgili bilgilerden önce kızlık zarı nedir nerede yer alır kısaca açıklayalım. Latince hymen olayak geçen kızlık zarı gerek anatomik özellikleri gerek toplumsal ve geleneksel konular bakımından önem taşımaktadır. Evlilik ya da cinsel birleşme de kızlık zarının yırtılması ve kanama beklentisi oluşmaktadır. Vajina girişinden yaklaşık 1,5 santim içeride yer alan mukozal yapıda bir dokudur. Kızlık zarı tek tipte olmamakta birden fazla tipleri olmaktadır. Septalı, kribriform, yarı septalı, krsentrik, labial tip, esnek tiplerde olabilir. Kızlık zarının tamiri gerekiyorsa geçici ya da kalıcı kızlık zarı tamiri yapılabilmektedir. Evlilik öncesi ya da cinsel birleşmeden 1,5 2 ay öncesinde kızlık zarı tamiri yapılabilmektedir. Kızlık zarı tamirinin bir diğer adı hymenoplastidir. Tamir edilen kızlık zarı cinsel birleşme sırasında kanama yapar. Kızlık zarı dikimi herhangi bir şekilde anlaşılmaz ancak kadın doğum uzmanları tarafından anlaşılabilir. Eğer kızlık zarı dikimi ile ilgili bölgesel araştırma içindeyseniz örneğin İzmir kızlık zarı dikimi şeklinde bilgi alabilirsiniz.

Kadın doğum uzmanları bu tarz işlemlerin yanında infertilite ve tüp bebek konularında da tedavi ve takip yapmaktadır. İnfertilite 1 yıl boyunca korunmasız cinsel ilişkiye rağmen gebe kalınamaması olarak tanımlayabiliriz. Özellikle İzmir’de böyle bir araştırma yapıyorsanız İzmir tüp bebek ve İzmir tüp bebek merkezleri olarak arama yapabilirsiniz. Tüp bebek le ilgili fiyatlar her kurumda farklılık göstermektedir. Tüp bebek tedavisi 15 20 günlük bir tedavi olup embriyonun laboratuarda birleştirilerek bu zaman içerisinde çeşitli hormon ilaçlarıyla annenin gebeliğe hazırlanmasını özelikle embriyonun tutunması için için ultrason eşliğinde embriyo transferinin yapılmasıdır. Tüp bebek başarı oranları kurumlarda değişiklik gösterebilmektedir.