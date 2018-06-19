Belzone 1111 Türkiye

Silikona dayalı çelik alaşım ile desteklenen epoksi reçine bazlı metal onarımı ve yeni yüzey kaplama amaçlı tamir aracı olarak kullanılan ürünün kimyasallara karşın zararlı etki göstermeden oda sıcaklığında basit araçlar yardımıyla karıştırma ve uygulanması son derece basittir.

Paslanmaz çelik, metal ve bakır alaşımlarına karşı etkisi yüksek bir yapıştırıcıdır. Uygulama esnası veya sonrası bozulma, genleşme veya genişleme riski içermemektedir. Pek çok kimyasala karşı direnci yüksek yüzey etkisine sahip, elektrik yalıtımı özelliğini barındırır.

Ürün, motor pompa ve boruları, tank gibi ekipmanların yüzey üstü delik, çatlak gibi hasarlarının onarımında, çekirdeksiz geniş metal yüzeylerin, hidrolik ramların tamir veya yüzey onarımda yüksek derece ve kısa vadedeki etkisi ile kullanımı tercih edildiği gibi metal yapıştırma ve yatak yuvalarının yeniden düzenlenmesi gibi durumlarda özellikle kullanımı tercih edilen bir üründür. Ayrıca ürünün belzona 1111 türkiyesertifikasına sahip oluşu ve UK içme suyu oluşumlarına karşın yapılan testlerde yeterli bulunması sebebiyle, içme amacıyla kullanılan sularla dahi temasa girebilmesi bakımından dahi uygunluk göstermekte bu sayede sahip olduğu alan etkisini bir çok şarta karşın genişletmektedir.

Sahip olduğu kimyasal yapısı ve sağladığı geniş kullanım alanları göz önüne alındığında alanında aynı amaca hizmeti için üretilen ürünlere kıyasla öne çıkmakta, yine sahip olduğu güvenlik açısından uygun görüldüğü sertifikalar sayesinde kullanımı son derece kolay ve güven vericidir.