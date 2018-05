İddaa Oynayıp Karlı Çıkmak Mümkünmü ?

İddaa ile ilgilenen hemen herkes ya bayide ya da online bayide şöyle bir ifade ile karşılaşmıştır. ‘’Son 15 günden bilmem kaç milyon TL ikramiye dağıttık.’’ diye. İddaa her geçen gün büyüyen oyuncu kitlesi ile ülke ekonomisine büyük katkı sunuyor. Öyle ki iddaa herhangi bir oyuncuya 3 TL’ye 500 bin TL kazanma fırsatı sunuyor ve bunu devlet güvencesinde yapıyor. Peki bu işin doğrusu nedir? İddaa’da kara geçmek mümkün mü? Yoksa kasa her zaman kazanır mı? Düzenli olarak iddaa oynayan bir kimse günün maçlarını kesinlikle takip eder. Çünkü para yatıracağınız ve gelir umduğunuz maç hakkında iddaa tahmininde bulunmak için bir takım donelere sahip olmanız gerekir. Bu donelerin başlıcalarını şöyle sıralayabiliriz. Takımların güncel form durumu nasıl? Takımlarda sakat ya da cezalı oyuncu bulunuyor mu? Bu iki soru maç tahminleri içerinden tercih yaparken doğru maçı seçmemize yardımcı olacak. Peki, doğru maçı seçmemizi sağlayacak doneleri nasıl bulacağız? Bültende yüzlerce maç var. Maç tahminleri arasından doğru iddaa tahminlerini nasıl seçeceğiz diyorsanız cevabı çok basit. Birbirinden deneyimli uzman iddaa tahmincilerine sahip www.tahminkrali3.com sizler için her gün güncel iddaa tahminleri paylaşıyor. İster banko maç tahminlerini ister sürpriz maç tahminlerini seçip kuponunuza ekleyebiliyorsunuz. Üstelik Tahmin Kralı bu hizmet için hiçbir ücret talep etmiyor. O zaman ne bekliyorsunuz?