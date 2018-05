Sahibinden Satılık Dükkan İlanları

Sahibinden satılık dükkan ilanlarını bulmak için izleyebileceğiniz en basit ve masrafsız yol internet sitelerinde aramaktır. Her konuda olduğu gibi internet sahibinden satılık dükkan ararken de bize kolaylık sağlıyor. İnternette özellikle sahibinden kiralamak ve satmak için kurulmuş siteler var. Bu sitelerde kolaylıkla aradığınız sahibinden satılık dükkan ilanlarını bulabilirsiniz. Bu sitlerin en iyi yanı elbette ki her zaman ve her yerden ulaşabiliyor olmanız. Bu sayede istediğiniz her yerden sahibinden satılık dükkan arayabilirsiniz. İnternetteki bu emlak sitelerinin dükkan aramanızda sağladığı kolaylıklardan biride satılık dükkan ilanlarını özelliklerine göre arayabilmenizdir. Bu sayede sadece sizin isteklerinize uygun olan sahibinden satılık dükkan ilanları karşınıza çıkar. Karşınıza çıkan ilanların hepsinin sizin istekleriniz uygun olduğundan karar vermeniz de daha kolay olur ve gereksiz yere ilginizi çekmeyen ilanlarla uğraşmanıza gerek kalmaz bu sayede boşa zaman harcamanız gerekmez.

Sahibinden Dükkan Alırken Dikkat Edilmesi Gereken Önemli Şeyler

Sahibinden dükkan satın almak emlakçıdan satın almakla kıyaslandığında sizin için daha avantajlıdır. Bunun nedeni ise sadece dükkanın ettiği parayı vermenizin gerekmesidir komisyon ödemenize ise gerek kalmaz. Bu nedenle sahibinden satılık dükkan satın alarak daha avantajlı olursunuz. Ancak almak istediğiniz dükkanı satın almadan önce incelmenizde fayda olacaktır. Dükkanın genel durumu hakkında bilgi edinmeniz önemlidir aksi takdirde size satın aldıktan sonra fazladan masraf çıkartabilir. Eğer böyle bir şey söz konusu olursa zarar edebilirsiniz. Satın alacağınız dükkanın durumu ne kadar iyi ise sonradan yapmanız gereken masraf da o kadar azalır. Bu nedenle dükkan satın almak için ayırdığınız bütçenizi bunu düşünerek belirlemenizde fayda vardır. Dükkanın genel durumu dışında sizin için önemli olan diğer bir konu ise dükkanın tapusudur. Dükkanın tapusunun olması şarttır ve sizin tapu sahibi ile görüşüp onunla anlaşmanız gerekir. Aksi takdirde satış sözleşmesini imzaladıktan sonra büyük sorunlar yaşayabilirsiniz. Özelliklede de satın aldığınız dükkanın tapusu yok ise çok büyük bir sorununuz var demektir. Tapu olmadan sizin dükkan üzerinde hiçbir hak iddia etmeniz mümkün değildir. Bu nedenle tapusu olmayan bir dükkanı fiyatı ne kadar uygun olursa olsun almamanız gerekir. Satın aldıktan sonra üzerinde hiçbir hak iddia edemediğiniz bir mülk hiçbir işinize yaramaz. Eğer haklarınızın olmasını istiyorsanız tapusu olmayan yerlerden uzak durmanız gerekir. Haklarınızın olması için dikkat etmeniz gereken diğer bir konu ise satış sözleşmesini noter huzurunda imzalamaktır bu satış sözleşmesinin hukuken geçerli olması için gereklidir.