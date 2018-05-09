Toz Kehribar Tesbih | www.gurebatesbih.com

Toz Kehribar Tesbih

Kehribar, fosilleşmiş ağaç reçinesine verilen addır. Toz kehribar; sıkma kehribarın atölyelerde işlenmesi sırasında elde edilen farklı malzemelerle bütünleştirilerek elde edilir. Doğada çok farklı renkte bulunurken en çok sarı, kırmızı ya da turuncu renkte bulunurlar. Mavi ve yeşil renkleri de mevcuttur ama oldukça zor bulunan renklerdir.

Toz kehribar diğer kehribar türleri gibi takı ve aksesuar yapımında kullanılırken, en çok tesbih yapımında kullanılan bir taştır. Oldukça şifalı olan toz kehribar, içerisindeki fosiller nedeniyle görünüm olarak, dalgalı ve farklı bir görünüme sahiptir. Tabi ki topraktan çıkmış hali ile kehribar şekilsiz ve kirli olmakla birlikte işlendikten muhteşem görünümü ile takı ve aksesuarlarda şık bir görünüme neden olur.

Toz Kehribar Tesbih ve Faydaları

Toz kehribar, diğer kehribar taşları ile aynı özelliklere sahip olup; şifa dağıtarak insan sağlığına faydalı olur. Toz kehribar özellikle;

● Mide, ● Sinir sistemi, ● Kalp, ● Zehirlenmeler, ● Ani kanamalar, ● Bronşit, ● Grip ve soğuk algınlığı, ● Bademcik, ● Bağırsaklar, ● Enfeksiyon gibi hastalıklara iyi gelir.

Toz kehribar kullanılarak yapılarak toz kehribar tesbih sürekli üzerinizde taşımanız durumunda hastalıklardan korur ve kişide bulunan hastalıkların hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlar. Ama burada önemli olan, toz kehribarın orijinal olmasına dikkat edilmelidir.

Toz kehribarın sahte ya da orijinal olduğunu anlamak için pratik birkaç yol kullanılması yeterli olmaktadır. Sentetik ürünler, doğada bulunan kehribarlara benzetilmeye çalışılırken; içerisine fosil ve reçine kokusuna benzer yağ ilave edilir. Gerçek kehribarı ayırt etmede en etkili yol tuzlu su kullanımıdır. Bir su bardağı su içerisine 6-7 kaşık tuz ilave edilip, iyice tuz eriyince kadar karıştırılmalıdır. Daha sonra bu tuzlu içerisine toz kehribar tesbih ya da aksesuarlar batırılarak; su içerisine bırakılır. Eğer kehribarlar su yüzeyinde kalırsa orijinaldir ama suya batarsa sahtedir. Daha farklı ayırt etme yöntemleri de bulunmakla birlikte, ısı kullandığı için toz kehribar üzerinde iz bırakacağı için, çokta tercih edilmez.

Toz Kehribar Tesbih Modelleri ve Fiyatları

Toz kehribar tesbih fiyatları ve modelleri nedeniyle günümüzde çok fazla tercih edilmesini yanında, kullanım açısından da elde en şık duran tesbih modelidir. Sarı, kırmızı ve turuncu renklerinin yanı sıra nadir bulunan mavi ve yeşil renkleri ile şıklık ile zarifliği birleştirirken, çok maliyetli olmadan kalite bir hediye almak isteyenler için oldukça etkili ve doğru seçim olacaktır.

Değer açısından çok kıymetli olan ve şifa etkisi ile insanlar için mucizeler yaratan toz kehribar tesbihler, gümüş ile birleştiğinde ayrı bir görüntüye sahip olarak; göz dolgunluğuna neden olur.