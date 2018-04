Dünyanın her yerinde yaşadığı bölgenin şartlarına uyumlu olarak gelişmiş, et ve süt verimliliği yüksek yüzlerce sığır ırkı bulunuyor. Günümüzde gelişen teknolojinin imkânlarının kullanılmasıyla hayvancılık da gelişmiş, et ve süt verimliliği üst düzeylere çıkmıştır. Hayvancılığın gelişmesinde suni tohumlama en etkili yöntem olmaya devam ediyor. Bu yöntemle yetiştiriciler istedikleri özelliklere sahip etçi veya sütçü ırk sürü sahibi olabiliyor. Süt kalitesi çok yüksek ırklardan biri jersey ırkıdır. Anavatanı İngiltere olan jersey birçok iklimde yetişebildiği için dünyanın her yerine yayılmıştır. Jersey ineklerin sütü yağ, protein ve kalsiyum açısından çok zengindir ve bu özellikleriyle tereyağı ve peynir üreticilerinin en çok aradığı süttür. Ülkemizde de özellikle Karadeniz bölgemizde yoğun olarak yetiştirilir.

Sütçü sığır ırklarının en küçük yapılısı olan jersey ineklerin ortalama canlı ağırlığı 350 kg dır. Bu nedenle az besin tüketir. Jersey ineklerin bir diğer avantajı döl tutma özelliğinin yüksek olmasıdır. Doğurganlığı yüksektir ve kolay doğum yapar. Jersey boğa spermi ile yapılan suni tohumlamada da doğum oranı yüksektir. Anadolu Hayvancılık olarak ülkemizde hayvancılığın gelişmesi ve yüksek verimli sürü sahibi olmak isteyen işletmelerin, çiftliklerin ihtiyaçlarını karşılamak için, dünyanın en kaliteli ırklarına ait dondurulmuş sperma ithalatı yapıyoruz. Yurdun her yerindeki yetiştiricilere sürü ıslahı için gerekli spermaları uygun fiyatlarla sunuyoruz. Jersey boğa spermaları sadece Karadeniz bölgesinden değil, Ege ve Akdeniz bölgesinden de talep görmektedir.

Jersey inekler bakım maliyetleri düşük olduğu için de tercih edilmektedir. Süt verimi yılda ortalama 5000-8000 litredir ama diğer sütlere göre yağ ve protein değerleri çok daha yüksektir. Soğuk iklim şartlarında yetiştirilmesi oldukça zordur. Ilıman iklimlerde uzun ömürlüdür. Anadolu Hayvancılık olarak ithal ettiğimiz jersey boğa sperması sayesinde pek çok sığır yetiştiricisi jersey sürü sahibi oldu. Ancak sürü ıslahı yapacak yetiştiricilerin çevre şartlarını, yem kaynaklarını, bakım şartlarını doğru tespit etmeleri ve bu şartlara uygun hayvan yetiştirmesi gerekir. Firmamız bünyesinde bulunan deneyimli Veteriner Hekimlerimiz işletmelere ve çiftlik sahiplerine kendileri için en uygun sperma kullanımı, suni tohumlamanın nasıl yapılacağı gibi konularda eğitim desteği de vermektedir.