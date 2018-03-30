Aydınlı Mehmet Hoca bir yuvayı daha dağılmaktan kurtardı

Uyguladığı alternatif tedavi yöntemleri ve parapsikoloji alanında yaptığı çalışmalarla adından sıkça söz ettiren Havas Alimi Aydınlı Mehmet Hoca, dağılmak üzere olan bir yuvayı daha kurtardı. Ünlü hoca sayesinde boşanmaktan vazgeçtiklerini söyleyen Selime Yıldırım, büyüyle ilk defa tanıştıklarını ancak Aydınlı Mehmet Hoca sayesinde kurtulduklarını belirtti.

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde yaşayan Selime ve Arif Yıldırım çifti bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşıyordu. Birbirlerini severek evlenen talihsiz çift, evliliklerinin 2. yılında sürekli kavga etmeye başladı. Eşinin sürekli kendisini aldattığından şüphelendiğini söyleyen Selime Yıldırım, “Eşimin sürekli beni aldattığını düşünüyordum. Eve geç geliyor, telefonlarıma bakmıyordu. İlk başlarda az olan şüphelerim günden güne artmaya devam etti” dedi.

Alkol bağımlısı oldu

Evliliğinin ilk dönemlerinde mutlu olduklarını söyleyen Arif Yıldırım ise son zamanlarda alkol bağımlılığıyla mücadele etmeye başladı. Sürekli alkol alarak eve geç gelen, bazı günler ise hiç gelmeyen Arif Yıldırım eşinin her hareketinden rahatsız olduğunu ve sürekli kavga ettiklerini söyledi.

Bazı kavgalarından sonra eşine şiddet gösterdiğini söyleyen Arif Yıldırım, “Kavgalarımız o kadar artmıştı ki bazen istemeden eşime şiddet gösterdim. Çok sevmeme rağmen her hareketinden rahatsız oluyordum. Doğru söylediği şeyler bile bana yanlış geliyordu” şeklinde konuştu.

“Hayatımız kabusa dönmüştü”

Evlenmeden önce çocuk planları yaptıklarını belirten Selime Yıldırım, günden güne problemlerinin arttığını ve her gün kavga ettiklerini söyledi. “Evde iki yabancı gibiydik” diyen Selime Yıldırım, “Eşim eve geç geliyordu. Alkol almaya başlamıştı. Aynı evin içinde iki yabancı gibi olmuştuk. Komşularımız bile kavgalarımızı biliyordu. Hayatımız kabusa dönmüştü” dedi.

İnternetten büyüyü araştırdı

Yaşadıkları sorunlara anlam veremeyen Selime Yıldırım, internette aile içi geçimsizlikle ilgili araştırma yapmaya başladı. Sebepsiz yere başlayan kavgalara anlam veremeyen Yıldırım, kendilerine büyü yapılmış olabileceği yönünde şüphelerinin olması üzerine konuyla ilgilenen alimleri araştırdı.

İnternette yaptığı araştırmada Aydınlı Mehmet Hoca olarak tanınan ünlü Havas Alimi Mehmet Pala’yı bulan Selime Yıldırım ön bakım yaptırmak için hocanın çağrı merkezini aradı.

Aydınlı Mehmet Hoca’yla görüştürdüler

Aydınlı Mehmet Hoca’nın asistanları tarafından Selime Yıldırım hocayla görüştürüldü. Aydınlı Mehmet Hoca’nın yaptığı ön bakımda değerlerinin çok düşük olduğunu söylemesi üzerine kendilerine büyü yapıldığını anlayan talihsiz kadın Mehmet Pala’dan yardım istedi.

Aile huzurunun bozulması için Yıldırım çiftine büyü yapıldığını söyleyen ünlü Alim Aydınlı Mehmet Hoca, büyünün bozum işlemi için gerekli malzemelerin Selime Yıldırım tarafından temin edilmesini istedi.

Papaz büyüsü yapılmış

Çiftlerin aralarının bozulması için art niyetli kişiler tarafından yapıldığı öğrenilen büyünün etkilerini sıralayan Aydınlı Mehmet Hoca, “Papaz büyüsü dediğimiz büyü türünde eşlerin arasının açılması hedefleniyor. Bu büyünün etkisi altına giren ailelerimizde eşler birbirini adeta domuz gibi görüyor. Sürekli vesvese ve uykusuzluk, baş ağrısı gibi problemler yaşanıyor. Eşlerin birbirlerine tahammülü olmuyor” ifadelerini kullandı.

Gerekli malzemeler temin edildi, 21 günlük çalışma başlatıldı

Aydınlı Mehmet Hoca’ya temin edilen malzemelerden sonra büyü bozum işlemine geçildiği bilgisine ulaşıldı. 21 gün süren yakım ve okuma çalışmalarından sonra büyünün etkisinin tamamen kaybolduğu ancak çiftlerin aralarının düzelmesi için 41 günlük bir çalışmanın yapıldığı öğrenildi.

“Artık çok mutluyuz”

41 günün sonunda eşiyle konuşabildiklerini belirten Selime Yıldırım, “Allah Aydınlı Mehmet Hocamızdan razı olsun. Onun sayesinde yuvamız dağılmaktan kurtuldu. Eşimle oturduk konuştuk. Sanki ilk buluşmamızda gibi heyecanlıydık. Bize büyü yapanlar Allah’ından bulsun. Hocamıza kimin yaptığını sorduk ancak bize bilgi vermedi. Az çok tahmin ettiğimiz kişiler var. Bugünümüze binlerce kez şükürler olsun” ifadelerini kullandı.