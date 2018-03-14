İş Yerine Göre Dondurucu Seçimi

Derin dondurucuların insanların hayatlarına girmesi ile birlikte birçok yönde değişiklikler göstermiştir. Bu sayede sebze ve meyve gibi yiyecekler daha uzun süre muhafaza edilmektedir. Bu sayede insanlar yemek yapabilmek için sıklıkla Pazar alışverişi yapmak yerine uzun süre saklayabileceği gıdaları bir kerede stok halinde saklayabilmektedir. Derin dondurucular kullanış amaçlarına ve kullanım bölgelerine göre farklılık göstermektedir. Bu derin dondurucular kullanıldığı mekânlara göre farklılık göstermektedir. Örnek vermek gerekirse evde kullanılan bir derin dondurucu daha küçük hacimli olmaktadır. Normal bir ailenin ihtiyaçlarını karşılayabilecek genişlikte olan derin dondurucularda farklı özellik ve tasarımlarla birbirinden ayrılmaktadır. Kafe ya da kasap gibi mekânlarda kullanılan derin dondurucular ise daha geniş ve farklı tasarımlarda olmaktadır. Bunların bir kısımları vitrin özelliği gösteren cam kaplı derin dondurucular olurken bir kısmı ise depo halinde kullanılan büyük soğuk hava depolarıdır. Her mekân ve ortama göre farklı çeşitlilik ve özellik gösteren derin dondurucular tercih amaçlarına göre de farklılık göstermektedir.

Kullanış Amacına Göre Derin Dondurucular

Eğer haftada bir kere bulunmanız gereken bir mekâna dondurucu almanız gerekliyse küçük çekmeceli derin dondurucular hem sizin işinizi görecek hem de küçük oldukları için fazla yer kaplamayacaklardır. Daha büyük olan bir dondurucu tercih edeceksiniz; örneğin evde günlük kullanım için ailenizin kapasitesine göre büyüklükleri bulunan daha dikey uzunluğu bulunan raflı buzdolaplarını tercih etmeniz sizin ve ailenizin ihtiyacını karşılayacaktır. Aynı zamanda farklı tasarımları bulunan dondurucular mutfağınıza uyum sağlayacaktır. Bir kasap tarzı dükkânınız için derin dondurucu aramaktaysanız alabileceğiniz en iyi derin dondurucu sandık tipi olan derin donduruculardır. Bunlar hem şık bir görünüşe sahipken hem de içerisindeki genişliği sizin ihtiyaçlarınızı karşılayacaktır. Çeşitli mekânlara göre farklılık gösteren derin dondurucuların bulunması bu sayede insanların her ortamda kolaylıkla bunlardan faydalanmasını sağlamaktadır. Örnek vermek gerekirse pastane ya da kafe içerisinde kullanmanız gereken derin dondurucuya ihtiyacınız varsa teşhir dolabı sizlerin ihtiyacınızı karşılayacaktır. Bu dolapların bir kısmı cam ile kaplı olduğu için, içerisine koyacağınız görsel çekiciliği bulunan malzemeler mekânınıza ayrı bir hava katacaktır.